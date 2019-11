Director cívico renuncia a sus funciones

Daniel Centeno que hasta el lunes formaba parte de la Comisión de Hidrocarburos del Comité Pro Intereses del Departamento de Tarija presentó su renuncia y dejó claro que no existen problemas internos en la institución y aseguró que durante su permanencia en el ente cívico ha tenido una excelente relación con el presidente Juan Carlos Ramos.

“Con mucha pena el día de ayer (lunes) he presentado mi renuncia a la honrosa distinción, desde mi punto de vista, del Comité Cívico Pro intereses de Tarija al cual le tengo un cariño profundo y le he dedicado los mejores años de mi vida. Tengo otras misiones que cumplir, creo que he dedicado mucho tiempo de trabajo a tratar de orientar, de impulsar políticas que vayan a mejorar las condiciones de vida y a tratar de que el desarrollo sostenible se haga realidad”, aseveró.

Consultado sobre una posible postulación a algún cargo político en el movimiento demócrata, Centeno no negó, ni afirmó los rumores que circulan, pero dijo “que todo es posible”. “Un honor haber trabajado con el presidente, licenciado Juan Carlos Ramos profesional de primera línea que representa a una de las instituciones más importantes de nuestro departamento no puedo continuar colaborándolo, yo le agradezco ese honor que me dispensó el haberme nombrado como su presidente de la Comisión de Hidrocarburos, tengo otras misiones que cumplir”, expresó.

A la vez lamentó que hasta la fecha no se haya logrado definir claramente que el megacampo Margarita no es compartido. Sin embargo, dijo que el presidente Juan Carlos Ramos continuara en la lucha para que se hagan respetar los derechos del departamento de Tarija. “Me voy con esa pena de no haber logrado hacer realidad que se cumpla la ley y la Constitución Política del Estado donde las regalías no se comparten, no hay factor de distribución, esto es una mentira, las regalías no se manejan por factor de distribución ni se manejan por estudios”, aseveró.

