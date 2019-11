Sector cañero perdió Bs 10 millones porque el ingenio no acaba de arrancar con la molienda

El dirigente de los cañeros independientes, Gilberto Salazar, informó el lunes que ese sector perdió cerca de 10 millones de bolivianos debido a que el ingenio azucarero de Bermejo no acaba de arrancar con la molienda. “Se ha hecho una evaluación con los técnicos que tiene el sector cañero, tanto de toda la caña que se quedó en el campo, que por las lluvias esa caña ya no sirve, las pérdidas ascienden a 10 millones de bolivianos, que el ingenio va tener que resarcir al sector productivo”, informó a los periodistas.

Recordó que la zafra debía iniciar la semana pasada, pero la maquinaría de la industria funcionó solo unas horas porque hubo fallas y se tuvo que detener la molienda, dejando a los productores con más de 7.000 toneladas de caña cortada. “En horas de la madrugada de hoy (lunes) a las 03h30 arrancó el ingenio, con algunos problemas técnicos, a las 06h00 volvió a parar, pero volvió a arrancar la maquinaria y van a volver a recibir caña para moler. Hemos instruido a los socios que se corte la caña moderadamente, porque si se vuelve a parar el ingenio, ya es perdida para nosotros”, agregó.

Salazar añadió que la continuidad de la zafra es incierta, porque dependen de que la maquinaria de la industria no vuelva a fallar.

Cabe recordar que en los últimos años no se han tenido zafras regulares, en la pasada gestión por ejemplo no se pudo iniciar la zafra debido a problemas con los trabajadores del ingenio azucarero a quienes no se pudo cumplir con el pago de salarios y posteriormente se tuvo problemas técnicos en la fábrica lo que hizo que sólo se tenga una zafra reducida.

En las pasadas gestiones la falta de acuerdo entre el sector cañero e IABSA impidieron que la zafra se desarrolle con normalidad.

Esto ha llevado a una crisis a IABSA, que esperemos que en esta gestión pueda ser superada.

REDACCION CENTRAL/ABI

