Presidente de alcaldes se queja de que crédito servirá solo para pagar deudas

El presidente de la de Federación de Asociaciones Municipales (FAM) de Bolivia, Álvaro Ruiz, informó el lunes que el crédito de la banca privada al que accedió la Gobernación de Tarija en favor de los municipios de ese departamento servirá sólo para pagar planillas retrasadas de más de 20 proyectos, pero no garantiza la conclusión de las obras, según informa el portal de noticias ABI. “La anterior semana se ha inscrito el crédito del banco Bisa para los municipios del departamento de Tarija, con el cual vamos a pagar planillas por un monto de 42,9 millones de bolivianos. Eso no garantiza la conclusión de las obras, es solo para la cancelación de planillas retrasadas nada más”, informó a los periodistas.

Por su parte el Gobernador Adrián Oliva, aseguró que hay un desconocimiento al respecto y recordó que se está tramitando un crédito por 26 millones de bolivianos. “No estamos informados, no se puede pagar un proyecto que no tiene planillas. Hay proyectos que tienen planillas por 26 millones y que se van a reactivar y se van a generar planillas por el saldo, cuando generen las panillas por el saldo se van a pagar los restantes recursos que están destinados a esos proyectos. No se paga por adelantado, se paga por lo ejecutado”, aseguró el Gobernador.

El crédito fue solicitado por la Gobernación de Tarija al banco Bisa para concluir proyectos paralizados y que desde la semana pasada está disponible para ocho municipios de ese departamento. “Los recursos ya están inscritos, ahora simplemente la Gobernación debe solicitar al banco la transferencia. Eso van a ir para pagar planillas retrasadas de 22 proyectos, pero son planillas que se debían hace dos o tres años”, agregó.

Añadió que como FAM Bolivia están tramitando un fideicomiso de unos 500 millones de bolivianos del Gobierno nacional, para todos los municipios del país.

MARIELA QUIROGA

Comparte esto: Tweet