Alcaldía de Yacuiba clausuró diario «Gran Chaco»

Funcionarios de la Alcaldía de Yacuiba adujeron problemas ambientales y clausuraron el diario Gran Chaco de aquella ciudad, cuyo director, Jorge Molina, con lágrimas en los ojos negó el argumento y cualquier contaminación.

Jorge Molina atribuyó la clausura a un intento de acallamiento por el Gobierno municipal, a pesar del trabajo periodístico imparcial y equilibrado que desarrolla diariamente desde el primer día que salió a la circulación.

Molina dijo estar triste por lo que está ocurriendo con este medio de comunicación, “nos han cerrado sólo porque hacemos conocer las cosas que están pasando en nuestra ciudad”. Aseguró que trabajan cubriendo todos los frentes con parte y contraparte.

Algunas autoridades no les han gustado que hagamos notar ciertas falencias dentro de unas instituciones y comenzaron con el amedrentamiento. Ingresaron ocultamente al diario en el intento de encontrar algún justificativo.

El municipio les pidió documentación sobre su impacto ambiental, que entregaron para aclarar cualquier versión. Cuando se anunció la presentación del diario en Caraparí, los funcionarios volvieron a ingresar, este jueves retornaron directamente a clausurar.

Al decir que tienen licencia de funcionamiento, recordó la carta enviada al alcalde Ramiro Vallejos Villalba sin respuesta, Molina respondió que se trata de una persecución al diario por el trabajo periodístico desarrollado hasta ahora.

Por las redes sociales sindicaron al diario ser del asambleísta Willman Cardozo, anteriormente del alcalde, incluso del ejecutivo José Quecaña. Sin embargo, aclaró que tiene financiamiento personal, tras un préstamo bancario logrado y algunos otros ingresos propios. “tengo un socio, y siempre lo he dicho, se llama José Aramayo es del periódico Mi Gran Chaco, él ha puesto el 50% de la inversión. Tengo todo al día, pueden hacer la investigación que quieran, lo que molesta es que nos cierren por algo que no es lo legal”, afirmó.

Una primera advertencia del municipio llegó tras la noticia de despido de una persona con discapacidad, difundida por todos los medios. La segunda vez fue por el funcionamiento de un complejo, a pesar de faltarle vidrios, energía.

La última advertencia se hizo cuando informaron que el alcalde se pasó al MAS, partido al cual juró, como difundieron todos los medios. Sin embargo, también se informó de las cosas positivas del municipio como otras malas de Setar, Emtagas y la Gobernación.

Arias atribuye clausura a “vendetta” de alcalde

El asambleísta departamental del Chaco, Jorge Arias Soto, al calificar la clausura del diario Gran Chaco de inconstitucional, ilegal y que va contra el derecho a la libertad de expresión, atribuyó la acción a una “vendetta” del alcalde Ramiro Vallejos Villalba.“No encuentro ninguna explicación ni motivo. Esta es una vendetta porque el medio de comunicación escrito es nuevo, siempre está informando la verdad y denunciando la corrupción llevada al extremo por el Gobierno municipal”, dijo.

«Se sumará a la bronca de todo un pueblo, la clausura no puede ser. Uno tiene el derecho a disentir, a expresar libremente y pensar diferente. No pueden clausurar por publicar algo que no le gusta a una autoridad», prosiguió.

Se trata de un único caso, remarcó al pedir a las organizaciones de trabajadores de prensa manifestarse y respaldar al diario. Si hoy fue en Yacuiba mañana puede ser en Tarija, advirtió al mencionar que probablemente sea una estrategia electoral del MAS.

