Presentan nuevas alternativas de financiamiento con miras a las alianzas público-privadas

La tarde de ayer en el Patio del Cabildo, la Gobernación en coordinación con IBolsa SA, presentaron a los productores y empresarios tarijeños nuevas alternativas de financiamiento no bancarios para proyectos de envergadura, dicho evento se enmarca en el trabajo que desarrolla el Gobierno Departamental para consolidar las alianzas público privadas.

El delegado de la Agencia para el Desarrollo de la Gobernación, Oscar Farfán, indicó que en este evento se explican las alternativas de financiamiento a través de la bolsa de valores, para que productores y empresarios puedan hacer crecer sus iniciativas y extiendan mercados. “Hablamos de financiar, porque lo que hizo la Gobernación hasta ahora es solamente la parte industrial, la parte agrícola y el capital de operaciones es mucho más de lo que actualmente se ha invertido”, expuso Farfán.

Farfán manifestó que se tiene una estimación que para el sector citrícola de Bermejo y todo el departamento, se va requerir una inversión superior a los 30 millones de dólares, tanto para fomentar las plantaciones, capital de operaciones y transferencia de tecnología. Sin embargo, refirió que acceder a un financiamiento a través de la banca privada, exigen garantías hipotecarias, lo que frena a los productores y empresarios.

“Entonces en este momento en Tarija no hay forma de desarrollar proyectos de esa envergadura, a no ser que sea por financiamiento no bancario, entonces lo que estamos haciendo con los empresarios es explicarles cómo pueden presentar proyectos a través de la bolsa de valores, sin la necesidad de poner garantías hipotecarias”, indicó Farfán.

La autoridad puso como ejemplo, que la Gobernación no puede financiar la construcción de un nuevo ingenio azucarero, pero con estas nuevas fuentes de financiamiento de la bolsa de valores es posible hacerlo.

Farfán detalló que la Gobernación tiene proyectado ser socio de estos proyectos, esto previa aprobación de la ley de alianzas público-privadas que se encuentra en la Asamblea Legislativa Departamental (ALDT).

El gerente de IBolsa, Cesar Claros, manifestó que por intermedio de la Gobernación es que llegaron a Tarija para incursionar a productores y empresarios en el mercado de valores de Bolivia en el mercado de financiamiento bursátil, como también pretenden brindar opciones de financiamiento a todos los empresarios y productores.

Explicó que para que una empresa pueda obtener el financiamiento tiene que estar muy bien constituida y muy bien organizada, legal y administrativamente. Asimismo, refirió que para obtener un financiamiento bursátil se tiene que definir el monto que quiera financiarse, sea para un proyecto de construcción de una nueva planta o para ampliación de tierras.

REDACCIÓN CENTRAL

