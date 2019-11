Distrito 7 espera informe del Alcalde

El presidente del distrito 7, Inocencio López, informó que el Alcalde Municipal ha presentado una postergación para responder a una petición de informe de los vecinos de los diferentes barrios que conforman el distrito 7. “Ha existido una reunión con los 33 de los 36 presidentes de los barrios que componen los barrios del distrito 7, quienes han hecho una petición al alcalde para que se dote de los servicios básicos que son de gran necesidad para los nuevos barrios que están en crecimiento”, explicó.

López estimas que el día lunes podrán finalmente contar con la presencia del alcalde Rodrigo Paz Pereira, y esperan que sea él personalmente quien dé respuesta a las solicitudes que están realizando. “Ustedes saben que se ha ampliado la mancha urbana por lo que han crecido las grandes necesidades de servicios básicos que tienen los barrios, sin embargo, se ha hecho oídos sordos a las peticiones prioritarias de los vecinos”, aseveró.

Entre algunas de las interrogantes y peticiones que tienen está que no han sido incluidos en los POAS de la gestión 2016, 2017 y 2018. “No se ha hecho nada, no se ha atendido a los barrios y así también las planimetrías no se los atiende para poner servicio básicos como agua luz alcantarillado gas, por eso estamos muy molestos”, expresó.

El director de Ordenamiento Territorial, Horacio Rodríguez, informó por su parte, que están avanzando en la conclusión de las planimetrías de los nuevos barrios, incluidos en la ampliación de la mancha urbana, son cerca de 45 planimetrías concluidas de casi 80 nuevos barrios que tiene la ciudad.

MARIELA QUIROGA

