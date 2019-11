Denuncian que el Gobierno quiere «recategorizar» la reserva natural de Tariquía para facilitar su explotación

La asambleísta departamental por Unidad Departamental Autonomista (UD-A), María Lourdes Vaca, denunció que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), busca lograr una recategorización de la reserva natural de flora y fauna de Tariquia con el objetivo de permitir el ingreso delas petroleras a la reserva. “El día de ayer el Sernap ha convocado a varias comunidades de Tariquia a las 10 comunidades, no han estado todas efectivamente. Dentro de la agenda de la reunión estaba un punto muy sensible cómo es la recategorización de las reserva”, aseveró.

La asambleísta explicó que este es un tema muy sensible, puesto que la recategorización implicaría volver a evaluar si es una reserva natural o no y rezonificar la propia reserva. “Eso significa, en términos claros, facilitar la intervención de las petroleras y que no exista impedimento jurídico para ello. Yo me pregunto qué estamos haciendo las autoridades del departamento de Tarija, aparte de la plataforma Unidos por Tariquia que ya hemos presentado un recurso abstracto de inconstitucionalidad, en la ciudad de Sucre y estamos con los trabajos de movilización y la estrategia técnica. Pero necesitamos acciones inmediatas y la cohesión de autoridades e instituciones, porque lo que está haciendo el MAS, silenciosamente, es avanzar para anular el núcleo de reserva que tiene Tariquía”, aseguró.

En ese sentido, Vaca explicó que este proceso de recategorización y rezonificación es un proceso bastante largo que implica una consulta a los habitantes de la reserva así como también a los habitantes y autoridades del departamento de Tarija, por lo que este accionar por parte del Sernap sería muy irregular.

“Para poder rezonificar, para poder actualizar un plan de manejo que está vigente desde el 2004, se necesita ser un proceso bastante largo de consulta de los propios comunarios y del departamento también. Entonces cómo es eso de que el Sernap se toma atribuciones que no corresponde y convoca y trata de agendar, y trata de discutirlo y resolverlo con los propios comunarios. Este es un hecho gravísimo, me parece que tenemos que tomar acciones sobre ello y estar en estado de emergencia, porque mientras estamos debatiendo los problemas de Tarija sobre la licitación de un proyecto, el MAS silenciosamente está interviniendo Tariquía”, lamentó.

La legisladora puntualizó que esta recategorización de la reserva permitiría que las petroleras tengan acceso libre para las actividades de exploración y explotación petrolera en el área protegida, y en ese sentido lamentó que las autoridades departamentales no estén haciendo nada para proteger el pulmón de Tarija. “Nosotros hemos presentado ya todos los recursos que corresponden, vamos a presentar en las próximas horas un amparo constitucional por el derecho a la información, que no se nos ha concedido. Hemos presentado un recurso abstracto de inconstitucionalidad y vamos a seguir con las mismas estrategias. Pero estas son estrategias que toman su tiempo y tienen un procedimiento”, recordó.

Recurso abstracto

El 5 de julio la plataforma Unidos por Tariquía informó que se presentó el recurso abstracto de inconstitucionalidad en contra de las leyes 1014, 1015, 1049 y 1050, por vulnerar los preceptos de la Constitución Política del Estado en relación al ingreso de petroleras en la reserva de flora y fauna de Tariquía.

Este recurso fue presentado ante el Tribunal Supremo de Justicia en la ciudad de Sucre por los diputados Edgar Rendón, Lorena Gareca y el senador Fernando Campero Paz.

Esta es la primera medida legal que se asume en defensa de la reserva de flora y fauna de Tariquía. Desde la plataforma informaron que se agotarán todas las instancias nacionales para impedir actividades de exploración y explotación en esta área protegida debido al grave daño medioambiental que causa la actividad petrolera. Si este tipo de medidas legales nos surtiera efecto anunciaron que acudirán a instancias internacionales.

MARIELA QUIROGA

Comparte esto: Tweet