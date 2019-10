Niño se suicida acosado por una enfermedad

El cadáver del niño fue encontrado colgado en un árbol de churqui en la provincia Méndez, sus padres, fueron quienes lo hallaron sin vida, dijeron que sufría de una enfermedad que lo tenía adolecido desde que sufrió la picadura de una víbora, según informaron fuentes policiales de San Lorenzo.

De acuerdo con lo informado por las fuentes policiales, alrededor de las 22:30 del pasado sábado en la comunidad de Cerro de la Plata de la provincia Méndez, realizaron el levantamiento legal del cadáver de un niño de 12 años, cuyo cuerpo se encontraba colgado con una soga en un árbol de churqui. “ El papá del niño nos manifestó que su hijo se quitó la vida utilizando una cuerda llegándose a colgar de un árbol (churqui) a dos kilómetros de distancia del domicilio (…), ellos indican que el año pasado al menor le pico una víbora en el pie, lo llevaron al hospital, para que lo presten la atención médica, desde ese entonces el quedo mal no sano bien, había días que se encontraba enfermo, de pronto cambiaba de actitud, en varias oportunidades manifestaba que se iba a suicidar colgándose de una cuerda”, comunicó.

Este mensaje de advertencia, no solo le decía a sus padres, sino también a sus hermanos, y profesora, quienes no le tomaron la debida atención, por lo que este en un momento distrajo a todos hasta cumplir con lo que les dijo. “El caso está siendo investigado, pero esta claro que el niño no tiene ningún signo de violencia, murió por una asfixia mecánica por ahorcamiento, se trata de un caso de suicidio, por lo que el cuerpo le fue entregado a sus familiares, para que le den una cristiana sepultura, no quisieron que se lo traslade a la morgue”, remarcó.

