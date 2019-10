Agua de unidad educativa no es apta para consumo humano

Un estudio realizado por el Departamento de Vigilancia de Control de Calidad del Agua para el Consumo Humano, de la Unidad de Salud Ambiental del Servicio Departamental de Salud (Sedes), establece que el agua con el que se abastece a la unidad educativa, Aniceto Arce, no es apto para el consumo humano.

La jefa de la Unidad de Salud Ambiental del Sedes, Mariela Ramírez indicó que recibieron denuncias por parte de los padres de familia del colegio Aniceto Arce, a través de una nota que enviaron, solicitando que se pueda hacer un análisis del agua.

Ramírez explicó que se realizó una inspección junto a los padres de familia y personal del centro educativo. Después de realizar un análisis del agua con el que se abastece a la unidad educativa, se identificó que no era clorada y que no sería distribuida por la Cooperativa de Servicio de Agua y Alcantarillado de Tarija (Cosaalt), que más bien se estarían abasteciendo del líquido elemento a través de un pozo, de acuerdo a declaraciones de los padres a autoridades del Sedes.

Mencionó que los resultados de los análisis, determinan la contaminación microbiológica del agua, que contienen ecoli coliformes totales.

Indicó que, de acuerdo a la normativa, el parámetro de verificación, cuando establece más de 512, no es apta para el consumo humano.

A través del estudio se estableció que el agua en la unidad educativa, no tienen ningún tipo de tratamiento, que no es clorada.

Se recomendó realizar la limpieza y el tratamiento del líquido elemento. También se hizo una representación a la Alcaldía, como responsables de la infraestructura de las unidades educativas de la ciudad, para que se puedan tomar cartas en el asunto.

La autoridad dijo conocer, que los padres de familia también se comunicarían con autoridades de Cosaalt, para que puedan realizar una inspección a la unidad educativa.

Desde Salud Ambiental, se señaló que se podría proveer de pastillas potabilizadoras, como medida temporal, pero por un lapso de tiempo de una semana como máximo, debido a que no cuentan con muchos insumos y sólo se utilizan para atender emergencias o urgencias ambientales que se puedan presentar.

Ramírez dijo que se encuentran a la espera de la visita de la representante de los padres de familia del colegio, para tratar el tema.

Remarcó que se dejaron las recomendaciones necesarias para que las autoridades pertinentes puedan proteger a los niños, que asisten a ese colegio.

Se recomendó que esa agua no se use para el consume humano, que se use para otro tipo de actividades.

Agregó que es preferible que, para el consumo humano, se haga hervir el agua, o se consuma agua embotellada, para evitar infecciones en los niños.

La jefa de la Unidad de Salud Ambiental del Sedes comentó que los padres de familia indicaron que meses antes se habrían presentado casos de hepatitis en niños de la unidad educativa, por esta situación.

Agua se contamina por mala manipulación

Ramírez explicó que no se presentaron casos similares al de la unidad educativa Aniceto Arce, pero que en algunos colegios de la ciudad, se encontró agua contaminada, por mala manipulación.

Indicó que la mayoría de los colegios son abastecidos con agua a través de Cosaalt, pero que se identificaron problemas de contaminación, por la mala manipulación.

Expresó que hay gente que está acostumbrada a recolectar agua en diferentes recipientes y a veces en los colegios se los tiene en turriles. Para Ramírez esa agua debería usarse para la limpieza de los baños y no para consumo de los niños, porque el líquido se encontraría contaminada.

Dijo que lamentablemente algunos niños están acostumbrados a consumir el agua de los turriles.

Recomendó que si se recibe agua, que se lo haga en recipientes tapados y lavados, en el caso de que se lo pretenda usar para el consumo humano.

Mencionó que mientras el líquido este en un recipiente tapado, puede conservarse. Si es para consumo humano, es mejor guardarlos en recipientes pequeños y hervirlo antes de consumirlo.

Recomendaciones

La Unidad de Salud Ambiental del Sedes, remitió recomendaciones al municipio, para que el agua en el colegio, no se use para consumo humano, por el grado de contaminación que presenta.

