Continúan las acusaciones contra el ex alcalde Montes y su familia

El asesor legal del Gobierno municipal de Cercado, Hebby Ponce de León, volvió a denunciar al exalcalde Oscar Montes Barzón de uso indebido de bienes como enriquecimiento ilícito, en los que también habrían participado sus hijas.“Me refiero específicamente al uso indebido de bienes del Estado y uso de influencias, es el caso del ‘SPA-Canela’ es un centro de estética, de masajes que está nombre de las hijas”, declaró el abogado en la plaza principal.

Las hijas habrían hecho confeccionar ropa, chalecos, mandiles, sábanas con logotipos del centro, en los talleres de formación del Gobierno Municipal. «Es un caso muy distinto de las personas que iban a trabajar en su domicilio.

Ahora se ha detectado que toda esa ropa se confeccionó en los talleres de formación, la Fiscalía informó que hay muchos indicios para seguir investigando, este caso estaba cerrado, ahora está reaperturándose», agregó.

Además el asesor añadió otro caso, que no es a denuncia del Gobierno municipal, sino del Viceministerio de Transparencia, donde también estarían relacionadas las hijas de la exautoridad. «Ojo que no tenemos nada contra las hijas. Aparentemente se quería desviar ciertos bienes a nombre de ellas para que no se detecte determinada fortuna, en este caso en particular la Unidad de Investigaciones Forenses, que es una entidad muy seria nos ha hecho llegar que han encontrado muchos indicios. Estos indicios involucran a las hijas de la exautoridad edil con ciertos hechos vinculados a la investigación de fortunas, esas son las dos últimas noticias que tenemos”, prosiguió al asegurar que estos casos en lugar de cerrarse, están reaperturándose.

Consultado de qué presuntos delitos habría en uno y otro caso, Ponce de León respondió que en el primero se trata de uso indebido de bienes del Estado y uso de influencias, en el otro, investigación de fortunas que se amplió a las hijas.

El exalcalde fue objeto de varias denuncias tras su salida del municipio, aunque después de un par de años afirmó que al carecer de sustento legal quedaron en nada casi la totalidad de los casos, de los que responsabilizó al alcalde actual Rodrigo Paz.

Tras la ruptura de ambos políticos, prácticamente se desató una lucha encarnizada entre ellos, en el orden legal y político, que en lugar de disiparse se hace más fuerte e intenso y cuyas consecuencias, para ambos, todavía no pueden preverse.

Fernando Barral Zegarra

