Diputado asevera que alcalde Paz reconoció que no posee título de profesional validado

El diputado nacional por Unidad Demócrata (UD), Norman Lazarte, dijo que el alcalde de Cercado, Rodrigo Paz Pereira, ha reconocido que está violando la ley, al aceptar que no posee un título profesional revalidado en nuestro país.

“La normativa vigente dice que para ejercer un grado profesional académico se debe tener título en provisión nacional, emitido por el Ministerio de educación o en su defecto tener la documentación validada por las instancias competentes”, explicó.

El alcalde municipal Rodrigo Paz, se refirió el día martes a su título y reconoció que no ha sido convalidado en nuestro país debido a la complejidad del trámite que se debe realizar para tal efecto, pero aseveró que cuenta con la apostilla de la Haya, que lo hace válido a nivel mundial, además de estar registrado en el Consulado de Bolivia en EEUU.

“Su título estaría en plena validez por el tema de la apostilla de La Haya, primero el convenio de la apostilla de La Haya ha entrado en vigencia en nuestro país a partir del 7 de mayo de este año, estamos hablando de hace 2 meses atrás, cuando el señor alcalde firma como licenciado desde que ha ejercido sus funciones como alcalde y como presidente del Concejo Municipal y como parlamentario o sea que aquí hay un delito flagrante”, dijo por su parte, Lazarte.

El diputado, dijo que ante las recientes declaraciones de Paz se tomarán las acciones legales correspondientes, considerando que la autoridad municipal viene firmando documentación como licenciado desde que inició su vida política, sin contar con la convalidación de su título. “Nosotros nos hemos enterado a través de los medios de comunicación y nos hemos sorprendido como una autoridad del Gobierno Municipal tiene tanta facilidad para mentir al pueblo tarijeño, porque primero nos ha dicho que tiene un título que no está homologado pero en lo personal hasta no ver el título no creemos porque ya tenemos malas experiencias con aquello”, aseveró.

MARIELA QUIROGA

