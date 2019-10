Critican a dirigente del MNR falta de apoyo a Carlos mesa ante arremetida del Gobierno

Desde Tarija, autoridades nacionales e instituciones cívicas repudiaron el accionar del subgobernador de Cercado y dirigente del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Johnny Torres, por haberse desmarcado de la oposición y atacar al expresidente Carlos Mesa, quien se encuentra perseguido político por el Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS).

El vicepresidente del Comité Cívico de Tarija, Andrés Castellanos, señaló que la autoridad tarijeña ha tomado un camino equivocado al sumarse al MAS en la persecución política contra Mesa. “Él (Torres) debería buscar la unidad, buscar que no se persigan a las autoridades, estar con las autoridades de oposición, estar con el pueblo boliviano, estar con los tarijeños, y no favorecer las estrategias que está usando la dictadura del actual gobierno”, expuso Castellanos.

Castellanos pidió a Torres recapacitar y alejarse del MAS, para luchar a favor de la democracia y de esta manera con una oposición unida evitar las persecuciones políticas que viene haciendo el Gobierno con quienes no comparten sus ideas y se muestran contradictorios a las decisiones nacionales.

El dirigente cívico no descartó que el accionar de Torres esté respondiendo a los favores que le hizo el Gobierno Nacional con algunos proyectos y convenios que han sido firmados tiempo atrás. “La autoridad tarijeña debería estar en contra, sobretodo como MNR, un partido ahora opositor, debería mantener una posición y estar en contra de que haya perseguidos políticos que está teniendo ahora el país y buscar la unidad de toda la oposición”, afirmó Castellanos.

La senadora por Unidad Demócrata (UD), Mirtha Arce, dejó entrever su molestia por el hecho que una autoridad electa por línea opositora esté traicionando la confianza de la población, poniendo en evidencia temas que faltan al mandado que ha dado el pueblo. “El otro tema, es que no se puede dividir a la oposición entre opositores, porque esto se constituye en una tarea pro MAS, una tarea de debilitar internamente a la oposición entre opositores, para facilitar una preeminencia y una opinión mayoritaria a favor del MAS”, expuso Arce.

Arce indicó que cualquiera que se diga opositor y se ponga a dividir a la oposición está cumpliendo un rol no contra la oposición, sino para facilitar que el prorroguismo del MAS siga en el país. “Lo que también debemos tomar en cuenta, es que no debemos ser funcionales al MAS, quienes son funcionales al MAS, cumplen un rol muy peligroso, porque por una parte pueden coyunturalmente lograr sus metas, con que les den comisiones, comités, que les aprueben algunos planes de desarrollo, algunos proyectos, sobre todo si estos son concurrentes con el Gobierno Central, pero no hay que olvidarse que todo esto tiene una consecuencia política muy grande”, manifestó Arce.

La senadora manifestó que al romper el mandato de una autoridad opositora y empezar a ser funcionales al MAS a cambio de dádivas, no es el rol de una autoridad de oposición, porque un líder esté o no en el cargo sabe mostrar su disconformidad con el oficialismo.

Al respecto, el diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Mario Castillo, manifestó que el accionar de esta autoridad contra el expresidente Mesa, solamente favorece al MAS, que actualmente está haciendo persecución a alguien que puede ser un posible candidato para las próximas elecciones. “Don Carlos Mesa todavía no es candidato, no es nada, pero algunas encuestas por la gente del MAS muestran que tiene aceptación. Y porque digo que este accionar le hace un favor al MAS, porque los masistas ven del palco como se pelean en Tarija y como lo hacen a nivel nacional”, expuso Castillo.

Castillo manifestó que existe un mandato del soberano, que refiere que una oposición unida va ganar al MAS, pero si se dan casos como el que sucede con el subgobernador Torres, se está haciendo un favor a los masistas.

Cabe recordar, que Torres como dirigente del MNR, responsabilizó al expresidente Mesa de traicionar al expresidente Gonzalo (Goni) Sánchez de Lozada. Sus declaraciones salieron ante la opinión pública, más cuando ahora líderes de oposición se solidarizaron con Mesa, a quien consideran perseguido político del MAS.

REACCIÓN CENTRAL

