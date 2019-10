«Aparece» el ejecutivo de la COD y dice que pedirá una renta digna para los trabajadores

El ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Tarija, Walter Aguilera, dijo este miércoles que esta entidad pide la aprobación de una nueva Ley de Pensiones, para que los jubilados puedan tener una renta digna.

Aguilera mencionó que lo que sucede en la actualidad es que el trabajador cuando quiere jubilarse pasa de tener un salario digno a tener una renta de “mendigo”, lo que no sucedía en el anterior Sistema de Pensiones.

El dirigente precisó que en la actualidad la renta para la jubilación se calcula considerando que el trabajador vivirá 110 años, “esa fórmula es la que se debe cambiar, porque nadie llega a esa edad”. “Es necesario cambiar la ley, lo que tenemos mal en Bolivia es la fórmula, el cálculo que nos dice que vamos a vivir 110 años, y si vemos el estándar de vida que tenemos que es bajo, peor en Tarija, es lo más bajo que se tiene estamos hablando de ni siquiera 80 años”, aseguró.

En ese sentido, Aguilera, explicó que en la actualidad los trabajadores no quieren jubilarse aunque cumplan con todos los requisitos, pues los sueldo de los jubilados no alcanzan para vivir, lo que afecta a que las nuevas generaciones puedan encontrar empleos. “Esperamos que haya una nueva ley de pensiones que beneficie y mejore el sistema jubilatorio para que los jubilados puedan jubilarse con una renta digna. Con el actual sistema el techo de un jubilado es de 4.000 a 4.600 bolivianos y el mínimo se tiene jubilados que no llegan ni a 1.000 bolivianos”, informó.

Aguilera explicó que aún no se han tomado determinaciones sobre las medidas a seguir para exigir el cambio del Sistema de Pensiones, ya que al momento se encuentran trabajando las mesas de negociaciones, luego de lo cual s convocará a un ampliado nacional, para analizar este y otros temas y definir las medidas a seguir.

MARIELA QUIROGA

