“Plan Mi Vecino” visita el barrio “Virgen de Chaguaya”

Dicha actividad se desarrolló en el marco del Plan Mi Vecino el cual es liderado por el alcalde Rodrigo Paz en pro de los sectores más vulnerables de la población.

Ayer en horas de la mañana con la presencia del alcalde de Cercado, Rodrigo Paz, en el marco del Plan Mi Vecino, la unidad de Prevención del Municipio visitó el barrio Virgen de Chaguaya, en el cual informó y orientó a los diferentes vecinos, sobre los diversos programas y servicios que dicha instancia ofrece a favor de la población.

“Junto al alcalde Rodrigo Paz, estuvimos presentes en el barrio Virgen de Chaguaya del distrito 6 para dar múltiples soluciones a las problemáticas de los vecinos, ya que la gestión se la construye desde los barrios y desde los diferentes distritos hablando con la gente, en nuestro caso trabajando en el ámbito preventivo tanto en el ámbito de violencia, prevención del alcoholismo, drogadicción y el bullying”, dijo la secretaria de la Mujer y la Familia, Patricia Paputsakis.

En este entendido Paputsakis apuntó que las temáticas mencionadas, son trabajadas de acuerdo a las solicitudes que van llegando a la Unidad de Prevención, destacando que tienen bastante cobertura en el área urbana como también en el área dispersa.

Asimismo subrayó que en coordinación con el presidente del barrio Virgen de Chaguaya, establecerán cuando retornaran para desarrollar talleres de prevención con los miembros de dicho barrio.

“La cultura de paz, es la base de nuestras acciones, promovemos que en lugar de resolver conflictos de manera violenta como está sucediendo en el presente, cambiemos actitudes que estén enmarcadas dentro de la cultura de paz, que significa resolver los problemas a través del diálogo, comunicación, respeto y tolerancia que son valores que deben acompañarnos y deben de ser promovidos desde los primeros años de la infancia”, dijo Paputsakis.

Es así que esta unidad no solamente trabaja en los diferentes barrios si no en las unidades educativas, promoviendo la cultura de paz, acentuando que es fundamental y es la alternativa del municipio ante la violencia.

“La construcción más importante que se tiene que hacer es la del corazón y la familia, la secretaria de la Mujer y la Familia va venir para ustedes con sus talleres por favor asistan, no dejen que el alcohol y las diferencias en la familia generen hechos lamentables. En Tarija el peor problema que tenemos, no es la inseguridad ciudadana, es la violencia intrafamiliar y eso nos está matando como sociedad, y eso no se frena ni se construye como una obra de piedra, se construye con valores”, dijo el alcalde de Cercado, Rodrigo Paz.

El jefe de la Unidad de Prevención de la secretaria de la Mujer y la Familia, Ricardo Torrejón, explicó que la Unidad de Prevención continuamente acompaña al alcalde en el marco del Plan Mi Vecino, que es un plan que esta liderando la máxima autoridad municipal de Cercado en persona y tiene como fin acercar todos los servicios del Gobierno Municipal a los barrios de la ciudad, especialmente a aquellos que tienen ciertas condiciones de vulnerabilidad o mayores necesidades.

“El trabajo de la secretaria de la Mujer y la Familia, a través de la unidad de Prevención, es poder conversar con los vecinos y representantes de los barrios, sobre las necesidades que tienen en relación a los servicios que puede dar nuestra instancia, iniciando un proceso de fortalecimiento de capacidades para prevenir varias situaciones de vulnerabilidad, el año pasado hemos trabajado acompañando al alcalde en muchos barrios de nuestra ciudad llevando estos procesos de fortalecimiento para la prevención de la violencia”, dijo Torrejón.

Torrejón indicó que además del acompañamiento al alcalde en el Plan Mi Vecino, existe la presencia del equipo de la Brigada Municipal de Prevención en setenta unidades educativas de la ciudad, en donde realizan su trabajo con el propósito de que toda la población en general este fortalecida para colaborar en distintas situaciones de vulnerabilidad.

“La violencia es el problema más preocupante en todas sus formas, la violencia contra la niñez que es un tema muy complicado y esperamos que a futuro se pueda ir revirtiendo y trabajamos también en la prevención de la violencia desde nuestro enfoque de cultura de paz, la prevención de la trata de personas, prevención de la violencia de género trabajando desde los más chicos para poder prevenir la violencia machista”, dijo Torrejón.

