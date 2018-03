Gobernador ve falta de “voluntad política” en el Gobierno para construir la planta de tratamiento de aguas residuales de San Luis

El gobernador de Tarija, lamentó la falta de coordinación del gobierno central con el gobierno departamental y el gobierno municipal para definir el futuro de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de San Luis “Nosotros necesitamos ponernos de acuerdo, yo llamo a la reflexión a las autoridades del gobierno. No es la manera de proceder, eso no nos ayuda, no contribuye a nada”, dijo la autoridad en referencia a las sucesivas cartas recibidas del Gobierno, pero sin poder llegar a concretar una reunión.

Recordó que tanto la Gobernación como el Municipio están avanzando en la concreción de la PTAR de San Blas, como en el proyecto de Mitigación de Olores en San Luis, pero que sin embargo para la PTAR de San Luis no se puede lograr avances, debido al compromiso del Gobierno de participar en este proyecto.

En opinión del gobernador, el accionar del Viceministerio de Medio Ambiente y Agua obedece a lograr retrasar el proyecto. “Yo lo que veo es que se está tratando de postergar el debate y la discusión, que es lo que hay que hacer con un estudio. Cuando uno no quiere que algo se resuelva manda hacer un estudio o manda formar una comisión, esa es la manera de hacer que las cosas no se resuelvan. Entonces no es el camino, yo convocó a las autoridades del gobierno a tener otra actitud ya que nosotros somos los que sufrimos el problema”, aseveró.

En ese sentido, Oliva indicó que no entiende porque la falta de comunicación entre las instancias gubernamentales con las autoridades departamentales y aseguró que ellos en ningún momento han roto la comunicación con el gobierno. “Pero además yo no mando cartas para informar, es de muy mal gusto. Yo le informo a usted que yo voy a hacer las cosas de manera unilateral y no es la manera de trabajar. El proyecto está en manos del gobierno departamental, nosotros hemos pedido apoyo, pero no para que se sobrepasen, yo espero que haya una actitud diferente”, expresó.

Cuestionan falta de seriedad de Armella

Por su parte, el concejal de Cercado por Unidad Departamental Autonomista (UD-A) y miembro de la comisión interinstitucional para la PTAR de San Luis, Alan Echart, lamentó que la viceministra de Saneamiento Básico, Julia Collado, no haya llegado a Tarija y criticó la “falta de seriedad” de la presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), Sara Armella.

Asimismo, Echart considera que es “una falta de respeto, por más que el financiamiento sea del 100% del Gobierno que no se coordine con las instituciones de Tarija”. “¿Por qué el Gobierno no quiere hacer una reunión para discutir las cosas de cara a la población? ¿Por qué se esconden enviando notas? Pero en esta respuesta del gobierno ellos no hacen mención a la solicitud de un espacio para que el Gobierno atienda a la Comisión. En resumen, el Gobierno no quiere reunirse con Tarija y cuando la comisión iba a viajar a La Paz la presidenta de la Asamblea jugó ese rol de distraer a la comisión, de cuestionar que vayamos, cuando en realidad no estaba llegando la viceministra”, puntualizó.

Dijo también que la Comisión ha decidido que se realizará el viaje previsto a la ciudad de La Paz, pero que ahora pedirán hablar de manera directa con el Ministro de Medio Ambiente y Agua y no con funcionarios de esa entidad.

Promesa electoral

El diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Ignacio Soruco, por su parte, indicó que la PTAR de San Luis fue una promesa electoral hecha el año 2014, en el marco del plan de gobierno que se presentó ese año y que se ha traducido en una ley del gobierno nacional qué es el Plan Económico Social 2015-2020. “Como dijimos hace más de un mes, este proyecto se iba a licitar bajo la modalidad tradicional, es decir, primero el estudio a diseño final y luego la construcción. Al respecto hubo voces discordantes, incluso incredulidad por parte de la gente”, recordó.

Asimismo, indicó que el proyecto será licitado a finales de esta semana o a inicios de la próxima y será subido al Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES) para que se presenten las empresas consultoras que realizarán el estudio a diseño final o estudio TESA, con un presupuesto tentativo de 3.5 millones de bolivianos y con un plazo hasta de 4 meses.

Soruco mostró la carta enviada el 1 de marzo por la Viceministra Julia Collado, donde señala una serie de problemas que debían ser subsanados por la parte técnica de la Gobernación y la Alcaldía de Tarija. “La parte central dice que no se podría, bajo la calidad y la precisión de la información técnica actual, hacer una licitación llave en mano porque justamente se tienen errores en cuanto a la topografía, en memorias de cálculo estructural, en el estudio hidráulico, en los mismos planos, que ni siquiera se tienen los planos en grande, menos en detalle, los parámetros de aguas residuales y el informe de condiciones previas, que hasta el momento no se ha podido subsanar”, aseguró Soruco.

E legislador afirmó que debido a ello es que el Gobierno ha optado por licitar el estudio a diseño final, sin esperar respuesta por parte de las entidades departamentales, para proseguir con este proyecto que es parte de las acciones a seguir para lograr el saneamiento del Río Guadalquivir. “Explica claramente que para hacer un proyecto llave en mano se debe tener precisión razonable y a detalle para del proyecto, cosa que no se tiene”, ratificó.

