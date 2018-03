Transportistas esperan relanzamiento del programa GNV

A fines de febrero el sector del Transporte y la Gobernación de Tarija firmó un acuerdo para cerrar el programa GNV, de reconversión a gas natural, para realizar una auditoría al programa, luego de que se detectaran algunos problemas en el mismo, para luego hacer un relanzamiento del mismo.

El ejecutivo del Autotransporte 15 de Abril, Damián Castillo, indicó que su sector se halla preocupado por el cierre del programa que fue una conquista del sector del transporte, quienes realizaron incluso medidas de protesta para lograr la promulgación de una ley que permitió su implementación. “Estamos preocupados por la decisión que ha tomado la Gobernación de querer cerrar el programa GNV, preocupa porque este programa es una conquista y una lucha de todo el transporte sindicalizado, en su momento hemos tenido que entrar en huelga de hambre para exigir al gobierno que se saque la ley”, recordó.

Castillo informó que la pasada semana se reunieron con funcionarios de la Gobernación del departamento donde se determinó reiniciar el programa. “Se ha conformado una comisión para que se vaya trabajando, encabezada por el licenciado Rubén Ardaya, en donde estuvo también el Secretario de Finanzas, el secretario de Hidrocarburos y nosotros como transporte, hemos conformado una comisión encabezada por la federación y representantes de cada una de las provincias del programa GNV. Se ha determinado luego de esta reunión, que debe restituirse inmediatamente al director del GNV y se debe aperturar el programa e ir trabajando”, indicó Castillo.

Por su parte el secretario de Hidrocarburos de la Gobernación, Freddy Castrillo, ratificó que el tema principal de las reuniones con el sector del autotransporte es el relanzamiento del programa. “Lo más importante es que se ha acordado trabajar una propuesta para el relanzamiento del programa GNV que es lo que le interesa al transporte y es la finalidad de la ley 3802 que viabiliza la ejecución del programa de conversión vehicular a GNV”, expresó.

El dirigente del transporte explicó que se realizaron tres propuestas, para relanzar el programa del GNV. “Se hizo 3 propuestas para para el tema del programa. Uno, convertir en una empresa mixta, dos, convertir en una empresa departamental que dependa de la Gobernación y, tres, que funcione como una unidad descentralizada, como ha venido funcionando hasta el momento. Lo que el transporte ha pedido es que debe seguir funcionando como una unidad descentralizada y paralelamente se vaya trabajando lo que el Gobernador propone”, aseveró.

El Ejecutivo del autotransporte indicó que uno de los aspectos que más les interesa es la restitución del Fondo Rotatorio que está dos meses paralizado con el consiguiente perjuicio. “Es un dinero perdido que ya no se recuperará. El año pasado se ha recuperado alrededor de 8 millones de bolivianos y este año se estimaba el mismo monto, o tal vez un poco más, pero hay dos meses que ha estado cerrado el programa, eso es lo que nos preocupa y esperamos que en el lapso de 15 días ya el programa del GNV se reaperture y esté funcionando, caso contrario como transporte vamos a ver qué acciones vamos a tomar de aquí hacia adelante”, indicó.

Castrillo, explicó que al momento existen 19 millones de bolivianos en las cuentas del fondo rotatorio, que se logró recuperar una cifra cercana a 30 millones de bolivianos de los cuales una parte se destinó a las reconversiones y 8 millones de bolivianos fueron destinados a la compra de motores chinos, cuyo programa se halla en instancias judiciales. “Este fondo rotatorio existe, está vigente, de momento en las cuentas del fondo rotatorio hay una suma superior a los 19 millones de bolivianos, que se habría recuperado. Este monto tiene que servir para continuar con el programa”, señaló el secretario de Hidrocarburos.

Problemas en el programa

El secretario de Hidrocarburos de la Gobernación había explicado con anterioridad que se detectó un problema en el programa debido a que muchos beneficiarios del programa emigraron a otros departamentos.

Otro problema se generó por las deudas provenientes de surtidores, como los de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que no realizaron el aporte al fondo rotatorio hasta la gestión 2017, sumado a que algunos surtidores de la Región Autónoma del Gran Chaco tampoco realizaron los aportes correspondientes. “Tenemos problemas con varias estaciones de servicio que no se han adherido voluntariamente al programa como es el caso de las estaciones de servicio que pertenecen a YPFB, desde la creación del programa hasta el año 2015 estas estaciones de servicio no han aportado al fondo rotatorio. Hay una suma superior a los 4 millones de bolivianos que los surtidores de YFPB le adeudan al fondo rotatorio”, puntualizó.

Señaló que hay automóviles que los han denominado “extraviados o fugados” y que no están en la base de datos del programa de conversión a GNV, por lo que no aportan al fondo rotatorio.

El fondo rotatorio se crea con los 0,20 centavos, por cada metro cúbico de gas natural que recargan los vehículos en las estaciones de servicio del departamento de Tarija, luego de haber sido convertidos de forma gratuita.

El secretario de Gestión Institucional de la Gobernación, Rubén Ardaya Salinas, dijo que el cierre de este programa, permitirá realizar una auditoría sobre el manejo que se tuvo del mismo.

