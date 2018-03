Solicitudes de revocatorio del alcalde Paz se unen para reunir 48 mil firmas

Con el objetivo de asegurar el cambio efectivo del alcalde del municipio de Cercado, Rodrigo Paz, se unen las dos solicitudes de revocatorio contra la máxima autoridad de esta región, y aseguraron conseguir más de 600 libros para obtener las 48 mil firmas que exige el Tribunal Electoral Departamental (TED) para que se dé curso a los siguientes procesos para revocar al ejecutivo municipal actual.

Una de las personas que está solicitando el revocatorio de Paz, Windsor Colque Machicado, explicó que acordaron con el otro solicitante de este cambio, Andrés Meriles Romero, fusionar ambas solicitudes, con el objetivo de trabajar juntos para conseguir las firmas para revocar a Paz en el tiempo determinado que fijó el TED.

En ese sentido, explicó que estos días sólo estaban trabajando en el revocatorio del Alcalde a través de las redes sociales, debido a la falta de recursos económicos que les imposibilitó conseguir los libros para recolectar las firmas que se requiere. “El TED nos indicó que los libros deben de ser impresos. En ese sentido, conseguir los mismos no está demandando alrededor de 45 mil bolivianos y estamos invirtiendo recursos económicos propios, yo he sacado un préstamo, Meriles lo mismo y otras personas nos ayudaron con algo de dinero”, mencionó el entrevistado.

No obstante, tienen previsto salir a la plaza Luis de Fuentes y Vargas a dar a conocer a los medios de comunicación el trabajo que están ejecutando. También, informar que les hace falta un notario de fe pública para ayudar a este proceso de revocatorio.

Señaló que la imprenta que contrataron para la impresión de los libros para el revocatorio de Paz, les aseguró que este viernes les hará entrega de estos y, posteriormente puedan repartir los cuadernos en diferentes puntos de la ciudad de Tarija para lograr las firmas correspondientes. “Vamos a salir este lunes (hoy) para que la gente nos pueda colaborar, porque esto requiere recursos económicos, y mi persona se está endeudando con préstamos bancarios que se invierten en el revocatorio. Pero, además, esperamos el apoyo de las personas para que se hagan cargo de los libros y tengan puntos de recolección de firmas”, indicó.

Comentó que tenían previsto imprimir 480 libros para la recolección de las 48 mil firmas, pero debido a que posiblemente el TED pueda depurar algunas cuantas, se fijaron la meta de conseguir 600 libretas para 60 mil firmas.

Asimismo, explicó que cuentan con el apoyo de 54 presidentes de barrio de la ciudad de Tarija que se comprometieron en hacerse cargo de cada uno de los libros, para que ellos en sus zonas puedan recolectar las firmas correspondientes.

Mencionó que cuentan con el apoyo de estos dirigentes barriales debido a que ellos se encuentran molestos con la máxima autoridad de Cercado, por la falta de obras en favor de los vecinos como la instalación de agua potable, alcantarillado, seguridad barrial, alumbrado público y hospitales de segundo nivel para el municipio.

“Hay muchos presidentes de barrios y zonas que se van a sumar a este pedido de revocatorio del Alcalde de Cercado”, señaló el entrevistado, a tiempo de aseverar que las formalidades que pide el TED es una traba para pedir el revocatorio de las autoridades locales.

REDES SOCIALES

Por otra parte, explicó que el pedido de revocatorio del Alcalde de Cercado está teniendo una buena respuesta en las redes sociales como el Facebook y Whatsapp, donde crearon grupos, los mismos que cuentan con la participación de un gran número de personas.

“Tenemos un grupo de Whasatsapp de ciudadanos comunes, otro de dirigentes de barrio, otro de la Federación Sindical Única de Pueblos Campesinos de Tarija (FSUPCT), otro de transporte y sectores con los que nos reunimos. Hay una gran respuesta de las personas y sólo están esperando los puntos de recolección de firmas y los libros”, explicó el entrevistado.

También, tienen previsto los solicitantes de revocatorio de Paz seguir creando grupos de Facebook para dar a conocer los puntos donde se encontrarán los libros y dar a conocer los motivos y causas por los cuales están solicitando la revocatoria de Paz.

No obstante, dijo que hay algunas personas que se encuentran en los grupos de redes sociales que crearon que les insultan o cuestionan por la solicitud de revocatorio, pero mencionó que esto no les molesta y que pese a esto seguirán con su trabajo. “De diez personas dos te cuestionan, pero no desmoraliza”.

Aseguró que no cuentan con el apoyo de partidos políticos, pese a que les hicieron conocer sobre el trabajo que está efectuando en la actualidad. “Son nuestros propios recursos que estamos invirtiendo”.

Cabe recordar que Cada solicitante tiene 90 días para este procedimiento, después pasa un periodo de 60 días para la validación de firmas. Asimismo, en todo el país está previsto realizar en noviembre los referéndums de revocatorio de mandato de los procedimientos que cumplan todos los pasos exigidos por la norma.

