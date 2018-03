Comités cívicos anuncian una gran marcha hacia la Sede de Gobierno

El presidente del Comité Cívico de Tarija, Juan Carlos Ramos, informó que la determinación de la reunión nacional de comités cívicos realizada el jueves en la ciudad de Oruro, fue realizar una gran marcha en el mes de mayo y presionar al Gobierno a dar una respuesta en cuanto al respeto al resultado del referéndum de 2016, que garantice la no repostulación del presidente Evo Morales. “El punto más importante fue, qué viene después del 21F. Se analizaron varias propuestas, la que llevó Tarija fue la que se discutió y la que finalmente se aprobó. Hay una serie de estrategias para llegar a esta propuesta, hemos analizado el costo que significa, en cuanto a la movilización, las fechas, todo lo que significa esta movilización”, aseveró.

Explicó que aún no se ha definido desde donde partirá la marcha, ni tampoco una fecha específica para su realización y tampoco quiso referirse a otras medidas a realizar, las que se quieren reservar para darlas a conocer en su debido momento. “Es una marcha que se va a detener en la ceja de El Alto, donde se va a realizar un gran mitin. Es una marcha en la que queremos resistir en la ciudad de La Paz hasta que el gobierno nos dé una respuesta a la población boliviana. Hay dos alternativas para esta movilización, que el gobierno saque a la policía y las Fuerzas Armadas, gasifique y arremeta contra los ciudadanos, o caso contrario le diga al pueblo boliviano que sí va a respetar el referéndum del 2016, que va a respetar la Constitución Política del Estado, que va a cumplir su mandato y que va a dar lugar a la alternancia”, enfatizó.

En ese sentido, indicó que los comités cívicos han decidido que no pararán, que no sé detendrán en las medidas de protesta hasta lograr que el gobierno respete la democracia y respete el resultado del 21F.

Asimismo, dijo que se sacó un manifiesto, una resolución de apoyo al Comité Cívico de Yacuiba, por el avasallamiento que sufrió por parte de gente del Movimiento Al Socialismo, que se hace extensivo a los comités cívicos de Bolivia, donde también están sucediendo hechos similares. “Al gobierno no le interesa que el movimiento Cívico crezca, porque este movimiento Cívico que es voluntario, espontáneo, que apela al compromiso de cada uno de los ciudadanos, no le conviene al gobierno y lo que quiere es montar comités cívicos paralelos. Los que nosotros estamos desconociendo, porque no son comités cívicos, pueden ser cualquier otra cosa, quizás un movimiento del oficialismo, pero no se podrían tipificar como cívicos”, argumentó.

Explicó que en la reunión que se llevó a cabo el día jueves estuvieron presentes representantes de El Alto, La Paz, Oruro, Tarija, Llallagua, Cochabamba y Santa Cruz; quienes se volverán a reunir entre el 14 y el 15 de abril en la ciudad de Tarija, donde prevén sacar una proclama del civismo boliviano con un mensaje hacia Bolivia y hacia el mundo y donde se determinará de manera concreta las fechas para la realización de las movilizaciones “Esta es una tarea larga, es una tarea de coordinación, con las instituciones más importantes de Bolivia, con los colectivos, con las plataformas ciudadanas, absolutamente con todos. En La Paz van a flamear las banderas de los 9 departamentos de todo Bolivia, obviamente con la rojo, amarillo y verde que va a encabezar la marcha”, puntualizó.

MARIELA QUIROGA

