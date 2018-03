Alcaldesa de Yunchará no puede cobrar débito automático

Según la alcaldesa de Yunchará, Gladis Alarcón, los débitos del mes de febrero de nueve millones de bolivianos de este municipio se encuentran paralizados, a causa de una acción de revocatorio que fue presentado por el Gobierno Departamental, el cual será analizado hasta el 16 de marzo por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Alarcón indicó que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene hasta el 16 de febrero para analizar si el débito que efectuaron los Gobierno Municipales de Tarija fue legal o ilegal. En ese sentido, esperan que la respuesta sea positiva para el municipio de Yunchará, que tiene varias obras paralizadas.

“Nosotros como municipio lo único que hemos hecho es presentar nuestro trámite al Ministerio de Economía y Finanzas para que con su equipo jurídico pueda analizar si es viable o no viable los débitos automáticos que solicitamos en favor de nuestra región”, señaló la autoridad de Yunchará.

En ese marco, la entrevistada aseveró que los débitos están paralizados a la fecha, pero además, aseguró que hay un decreto departamental que sacó el Gobernador de Tarija que contraviene a la Ley del 8 % y que imposibilita a los Gobiernos Municipales el acceder a los recursos económicos del departamento.

“No podríamos acceder a los recursos nunca, porque los requisitos no están relacionados a lo que la Ley estipula que es la transferencia directa de estos para obras concurrentes, ya sea con el Gobierno Nacional o Departamental, y en este caso el Decreto indica que es sólo para con la Gobernación de Tarija”, explicó la autoridad.

En ese sentido, apuntó que este tema de los débitos automáticos se encuentra en un problema legal, porque según la entrevistada, hubo una arremetida feroz por parte de las autoridades departamentales a través de los medios de comunicación en contra de los dos Gobiernos Municipales que fueron beneficiados con el primer débito de 18 millones de bolivianos este 2018.

“Hemos sido objeto de difamaciones e incluso con titulares en la prensa escrita, con hechos que aún no fueron concretizados, nos sacaron titulares en contra nuestra con respecto a casos de corrupción, cuando todavía nosotros no hemos presentado alguna información”, aseveró Alarcón, a tiempo de afirmar que a la fecha no hay una denuncia formal en contra de este municipio con respecto a casos de supuesta corrupción.

Para la entrevistada, todo este marco social con respecto a los débitos automáticos y la polémica que se armó tiene que ver con hechos coyunturales que se dan en el tema de la política regional tarijeña. No obstante, Alarcón espera que este problema sea llevado al diálogo y análisis dando una respuesta positiva evitando la confrontación entre los sectores sociales del departamento.

RECISIÓN DE CONTRATOS

En ese sentido, mencionó que sectores sociales de Yunchará se hicieron presentes la pasada semana en la ciudad de Tarija en plena Plaza Principal, debido a que recibieron la anulación de tres contratos que tienen que ver con la construcción de una unidad educativa, un puente y la ejecución de la plaza del Año Nuevo Agrícola, que según la entrevistada, todas tienen un 70 por ciento de avance.

“La gente de Yunchará se hizo presente por este factor y se declararon en emergencia. Pero además, hemos escuchado al ejecutivo de la Federación Sindical Única de Pueblos Campesinos de Tarija (FSUPCT) que de igual manera el sector agrario se declaró en emergencia si continúan las recisiones de contratos por parte de la Gobernación”, señaló.

Por ello, que la autoridad espera que la Gobernación entre al dialogó con estos sectores que se declararon en emergencia y se evite cualquier medida de presión en futuros días.

Cabe recordar que el Ministerio de Economía debitó 18 millones de bolivianos para transferirlos a los municipios de Yunchará y San Lorenzo, cumplimiento lo instruido en la Ley del 8 Por Ciento. En ese sentido, el ejecutivo departamental advirtió que existe un despropósito jurídico y que esta situación podría acarrear consecuencias de carácter social en el departamento.

POR SIDAR PACA

