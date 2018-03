Gobierno Central decidió hacer estudio para la planta de tratamiento de aguas residuales por su cuenta

El director general de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, Edwin Laruta, confirmó que el Gobierno decidió hacer el estudio para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en esta ciudad, sin concurso de las instituciones locales. “El Gobierno nacional ha decidido hacer el estudio para PTAR para la ciudad de Tarija, ya hemos empezado los estudios administrativos ante el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (Vipfe)”, confirmó el funcionario.

“Se envió la nota oficial con los términos de referencia para el estudio, es el primer paso; después continuarán los procedimientos administrativos, como la inscripción presupuestaria, verificar y coordinar con los financiadores después hacer la licitación”, sostuvo el funcionario.

Al decir que esto ya lo anunció en octubre la viceministra Julia Verónica Collado Alarcón, Laruta confirmó que el financiamiento está asegurado con la cooperación internacional, en un programa de preinversión que se maneja con el Vipfe. “Aproximadamente 3,5 millones de bolivianos y si tenemos alguna dificultad se revisa y se ajusta”, agregó al reconocer que la Gobernación y el Gobierno municipal de Cercado planteaban la licitación de toda la PTAR bajo la modalidad de llave en mano.

Sin embargo, no se ganaba mucho tiempo, como ocurrió con la PTAR de San Blas que desde octubre del año pasado ya se perdieron unos cinco meses, afirmó al añadir que no puede precisarse tiempos, no obstante, se priorizará el proyecto por la necesidad que tiene.

De acuerdo con Laruta sería interesante que la Gobernación y la Alcaldía apoyen el trabajo iniciado por el Gobierno, les explicaron por qué optaron el procedimiento común y corriente de hacer primero el estudio y luego hacer el proyecto.

El funcionario aseguró que no perdieron la relación comunicacional con las instituciones locales, el 26 de febrero enviaron documentos, se respondió el dos de marzo, hay todavía observaciones, porque no está bien todavía adecuadamente sustentada su propuesta de llave en mano.

Además condicionan a un cierto tipo de tecnología, lodos activados, en cambio el Gobierno plantea ver cuál es la mejor tecnología, no se puede direccionar. Con el estudio se sabrá el costo de la PTAR, tiempo de ejecución y qué tipo de tecnología se requiere.

Con esos resultados se conversará con la Gobernación y Alcaldía, y veremos su concurrencia, se gestionará y coordinará y se verá su predisposición de apoyar el proyecto, agregó el funcionario que estuvo respaldado por dirigentes del la llamada Fejuve Cercado.

Fejuve espera que Viceministra oficialice estudio para PTAR

La dirigencia de Fedjuve al criticar al Gobierno la falta de coordinación con las instituciones locales, advirtió que esperan que la viceministra Verónica Collado, oficialice en Tarija el estudio para la PTAR grande, si no lo hace no se descartan medidas de presión. “La próxima semana vamos a esperar de manera paciente a la viceministra para que de manera oficial pueda ella venir a anunciar qué pretende hacer el Gobierno y fije plazos”, sostuvo el dirigente de Fedjuve, Edwin Rosas Urzagaste.

Cuestionó además “si no sucedería aquella y la viceministra no se hace presente en Tarija, nosotros los vecinos nos vamos a convocar para tomar decisiones y asumir medidas, ya está bueno que cada uno venga a hacer su show político, haga anuncios y finalmente no se haga nada”.

Esto no es nada nuevo, el Gobierno venía anunciado, recuerdo que el diputado Ignacio Soruco hace uno o dos meses anunció el estudio, que el Gobierno lo licitaría, de ser así debe coordinarse con las entidades locales, prosiguió Rosas.

Admitió que varios barrios no pueden concretar sus proyectos de alcantarillado por la inexistencia de una Planta de Tratamiento, la legislación impide actualmente efectuar proyectos de alcantarillado, si no existe este tipo de planta.

Gobierno decidió estudio de PTAR sin coordinar con Alcaldía ni Gobernación

El Gobierno nacional a través del Ministerio de Medio Ambiente y Agua decidió hacer el estudio para la PTAR sin coordinar con la Alcaldía ni la Gobernación, a pesar de los pedidos de reunión del alcalde Rodrigo Paz y el gobernador Adrián Oliva. “Lo primero que es una decisión que lo toman ellos sin coordinar en absoluto con la Gobernación o la Alcaldía ni el barrio San Luis, es un problema de toda la ciudad”, cuestionó el concejal Alan Echart Sosa junto a dirigentes vecinales y cívicos y asambleístas.

“No es posible que el gobernador y el alcalde hayan mandado dos notas este año, pidiendo al ministro una reunión con la comisión interinstitucional formada, y que al final no se dio”, de acuerdo con Echart al informar que desistieron viajar a La Paz este lunes.

Se tomó la palabra de la presidenta de la Asamblea, Legislativa Departamental ALDT, Sara Armella Rueda, de que precisamente este lunes llegará la viceministra Julia Verónica Collado Alarcón, a quien esperarán a la hora que crea conveniente, para conversar con ella. La comisión busca una reunión, lo que no puede seguir pasando es que la comunicación entre estas instituciones sea solo por notas o declaraciones de prensa, “¿por qué el Gobierno no quiere sentarse con la comisión interinstitucional?”, cuestionó.

“Esa es la pregunta principal, aquí hay algo que seguramente no se está mostrando y que hay temor de generar este espacio de discusión”, acotó al asegurar que seguirán buscando esta reunión y esperan que se cumpla la palabra de la presidenta de los legisladores.

Al reconocer que tiene que haber un acuerdo sobre este proyecto entre el Gobierno, Gobernación y Alcaldía, el concejal hizo notar que no tienen ningún problema en discutir la modalidad de licitación, llave en mano o la ordinaria. “No entendemos cuál es el miedo del Gobierno a discutir este tema con las instituciones de Tarija, eso tiene que saberlo el pueblo, nosotros queremos coordinación y del Gobierno solo hay mensajes contradictorios y escape, anunciar temas sin coordinar”, finalizó.

Fernando Barral Zegarra

Comparte Facebook

Twitter