Campo Boyui no presenta gas cuando su exploración alcanzó el 70%

De acuerdo con un documento enviado desde Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB a la Comisión de Hidrocarburos de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija ALDT, se supo que la exploración del Campo Boyui en la segunda Sección de la provincia Gran Chaco todavía no tiene resultados. “Ya ha llegado una información oficial a la Comisión de Energía e Hidrocarburos en la cual informan que ya se exploró hasta en un 70% y todavía no encuentran el reservorio, todavía no encuentran las reservas de gas”, confirmó el asambleísta César Mentasti Padilla.

El legislador reconoció que la situación es preocupante, se sigue perforando, se sigue invirtiendo recursos y todavía no se encuentra lo que anunció el Gobierno, es preocupante no solamente para esta región, sino el país.

El país está esperanzado en tener un megareservorio de gas en Boyui, “no olvidemos las declaraciones del presidente de YPFB y del propio presidente del país, entonces veremos qué pasa, estamos a días de que se complete la exploración, ahí tendremos informe oficial”.

“Ahí se sabrá qué tan seriamente está trabajando YPFB, había anunciado que había reservas probables en un 90% en el Campo, pero a la fecha no se encuentra aquello y se sigue invirtiendo en un área que al parecer es seca, por lo menos hasta ahora”, acotó Mentasti.

Consultado de cuánto de profundidad supone este 70%, respondió que unos seis mil metros, ya es una profundidad bastante considerable, veremos cómo procede aquello, esperaremos un informe oficial para tener un criterio y saber la seriedad con que está trabajando YPFB”. “Tenemos información extraoficial de que este pozo, Boyui 1, al 80% de su perforación no habría resultado, está seco y que YPFB espera un milagro en este tema”, declaró el presidente cívico de Entre Ríos, Eduardo Fernández Sosa.

Aclaró que el pozo Boyui 1 está en la jurisdicción de Caraparí, segunda Sección Gran Chaco, y el pozo Boyui 2 en la provincia O’Connor, donde están efectuándose las tareas previas a la perforación exploratoria proxíma a la comunidad Los Sarzos. “Es una información extraoficial y sería bueno que YPFB informe sobre el pozo Boyui 1 y lo haga también el Diputado Soruco (Ignacio) que es el responsable de la Comisión pertinente en la Asamblea nacional”, remarcó Fernández Sosa.

El cívico dijo que valoran la información extraoficial con mucha preocupación, afecta directamente a O’Connor, no hay un reemplazo inmediato para cuando decline el Campo Margarita, que será en corto tiempo, la esperanza para YPFB y todos, era Boyui.

Esta área está al lado del Campo Margarita, pero al ser negativo este pozo deja en incertidumbre la producción hidrocarburífera del departamento, admitió.

Fernando Barral Zegarra

