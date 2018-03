Ven “celo político” de la Presidenta de la ALDT por convenio de salud con Salta

La presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), Sara Armella, se refirió el jueves a las declaraciones hechas en pasados días por el asambleísta Wilman Cardozo y el miércoles por el Asesor General de la Gobernación, José Luis Gandarillas, en relación al convenio de reciprocidad en materia de salud. “Las respuestas que han dado tanto el señor Wilman Cardozo, que dijo que no le interesa lo que diga Sara Armella sino lo que diga el pueblo. Pero lo importante es no mentir al pueblo y decirle la verdad, de que este convenio es una intención buena pero política, yo felicito esa intención, pero no comparto que se mienta cuando se dice que se va atender a Salta aquí de manera gratuita con el Susat”, expresó.

Armella cuestionó el hecho de que se ofrezca atención gratuita a los ciudadanos argentinos cuando según dijo no se han desembolsado los recursos para este programa desde la gestión 2016.

“¿Cuándo pensamos pagar a los municipios esa deuda que se tiene por el tema del Susat?, por eso quiero decirle que el Gobernador tiene competencia en cuanto se refiere al hospital San Juan de Dios, los hospitales de los municipios son competencia de los municipios, en la región Autónoma del Chaco tienen ellos que realizar esas firmas de intenciones”, aseveró.

Por otro lado, aseguró que los convenios internacionales se firman entre los presidentes de las naciones y luego tienen que ser homologados por la Cancillería. “Ya en firmados internacionales entre países, quienes firman son, en este caso el presidente Evo Morales y el presidente Mauricio Macri, quienes tienen que firmar y pasar por Cancillería”, aseguró.

Por otro lado, recordó que la atención a los bolivianos en Argentina ya es gratuita, ya era gratuita, antes de la firma de este convenio, por lo que considera que lo otro es “mentir y confundir a la población”. “Yo sé que son acusaciones políticas que nos hacen por decir la verdad, por decir lo que realmente es y por lo tanto quiero decirle al asesor Gandarillas que no le mienta la población, que diga la verdad. No hay que ilusionar aquí diciendo que hay un convenio para la atención gratuita cuando resulta que quieren que vengan de Salta, cuando estamos repudiando que vengan de Potosí y somos del mismo país”, cuestionó.

Por su parte, el secretario de Economía y Finanzas de la Gobernación, Manuel Figueroa, informó que debido al crecimiento del número de beneficiarios del Susat, la deuda por este concepto se incrementó, y por otro lado por la disminución de los ingresos departamentales no se pudo cumplir a cabalidad con las deudas y confirmó que al momento existe una deuda de 25 millones de bolivianos. “El mes pasado hemos transferido un importante monto de dinero y lo vamos a programar de manera similar para los siguientes meses, esperando que este año el Susat pueda estar al día con sus obligaciones”, aseveró.

El secretario de Coordinación, Waldemar Peralta, atribuyó a un “celo político”, las declaraciones vertidas por varios asambleístas en sentido de que el acuerdo logrado con Salta no tendría validez. “Lamentamos que el convenio que firmó el gobernador de Tarija con el Gobernador de Salta para darle atención gratuita a miles de bolivianos haya generado tanto celo político, debemos alegrarnos que miles de bolivianos el día de hoy se estén tratando en Tartagal, en Orán, en Salta”, expresó.

Invitó a los asambleístas para poder visitar los hospitales en la república de Argentina y constatar por ellos mismos la atención que reciben nuestros compatriotas en el vecino país. “Lamentamos de que en vez que esta sea una noticia que nos alegre a todos, sea una noticia que genere celo político. Ayer visité el hospital Virgen de Chaguaya y resulta que entre noviembre y diciembre solo 24 personas argentinas se hicieron atender en ese hospital, y habría que preguntar cuantos miles de bolivianos se han atendido en hospitales argentinos en este tiempo”, explicó.

MARIELA QUIROGA

