Por enésima vez anuncian licitación del estudio para la planta de tratamiento de aguas residuales de San Luis

Ayer el asambleísta por el Movimiento al Socialismo (MAS), Ervin Mancilla, informó que el Gobierno Nacional licitará en las próximas semanas el estudio integral para la construcción de la Macro Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para Tarija. “Desde el Gobierno nacional se asumió no esperar sino adelantar y eso implica licitar este proyecto de estudio”, explicó.

Mancilla dijo que la determinación del Ministerio de Medio Ambiente y Agua está respaldada por el Comité Impulsor de la PTAR, por la Federación de Juntas Vecinales de Cercado (Fejuve) y por la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija. “Dentro del informe que manda el Viceministerio al gobernador, le dice que todos los informes técnicos mandados no son adecuados para una contratación llave en mano, hay mucha deficiencia en la parte técnica de la Gobernación por lo tanto no asume a cabalidad una contratación llave en mano”, puntualizó.

Sobre la llegada de la Viceministra el mismo día que la Comisión pretendía llevar a cabo una reunión en la ciudad de La Paz, dijo que la viceministra Julia Collado no ha definido una fecha de llegada a nuestra ciudad. “Después de la comunicación con el Viceministerio de Saneamiento Básico no tenemos la certeza de la llegada de la viceministra, ella no ha confirmado. Es totalmente falso eso del viaje el 12, sin embargo, técnicos del viceministerio de agua y Saneamiento Básico pueden estar presentes en los siguientes días para informar lo que ya se ha confirmado, también al Gobernador Adrián Oliva y al alcalde Rodrigo Paz”, aseguró.

Sobre los tiempos de duración del proyecto dijo que el proyecto de estudio durara de unos 4 a 5 meses.

Por su parte, el presidente del Comité Impulsor de la PTAR, Ricardo Pacheco, ratificó lo dicho por Mancilla en sentido de que el proyecto de estudio correrá al 100% por parte del Gobierno Central. “El 1 de marzo se envió estas cartas al señor Gobernador y al alcalde de Tarija, en la cual se hace notar todas las observaciones que hay y se le pide al final de la carta, al Gobernador y al alcalde, un equipo para que se reúna con el personal técnico del Ministerio para resolver todos los problemas que tiene el informe técnico de condiciones previas y demás informes”, explicó.

Pidió a las autoridades que a la brevedad se designe este equipo técnico para que no haya más demora en el informe de condiciones previas.

“Pedimos que el señor Gobernador y el señor Alcalde designen este equipo y se pongan en contacto con el Ministerio de Medioambiente y Agua para que no se tarde más en la solución del informe de condiciones previas, el informe de conveniencia técnica y los términos de referencia para que cuando se termine este estudio de diseño de las PTAR de San Luis ya se tenga toda la documentación para la licitación”, argumentó.

En ese sentido, convocó a las autoridades a realizar un trabajo conjunto con el Gobierno Nacional para de una vez concretar la construcción de la PTAR y dar solución al problema que generan las lagunas de oxidación.

Por otro lado, el presidente de la Fedjuve Cercado, Edwin Flores, se mostró entusiasmado por los avances logrados. “Felicitar las gestiones del ingeniero Mancilla, como vecinos, como dirigentes, estamos felices porque estamos avanzando. El impulso de parte de la Asamblea ha sido contundente desde octubre del año pasado, ahora será que hay que seguir coordinando con todas las instituciones”, aseveró.

Recordó que tanto Pacheco, como Mancilla y su persona forman parte de la Comisión Interinstitucional que debe viajar a La Paz, pero después de recibir la respuesta del Ministerio no queda más que trabajar coordinadamente. “El proyecto del estudio de la PTAR va a definir el lugar donde se va a implementar, el tamaño de la planta y la tecnología lo que va a permitir que a través de esta ubicación de la planta podamos avanzar en cuanto a alcantarillado y saneamiento básico, y resaltamos las gestiones”, remarcó.

Asimismo, expresó que esperan que los representantes del Ministerio lleguen a Tarija para dar una información mucho más completa para poder avanzar. “No podemos esperar más, nuestros barrios están paralizados, en el asfaltado porque si no hay alcantarillado no puedes asfaltar una calle, no puedes empedrar”, lamentó.

Dijo que este viernes hay una reunión con la Comisión que se conformó para viajar a la sede de Gobierno y se definirán las acciones a seguir en función a las cartas recibidas y a las notas enviadas.

MARIELA QUIROGA

Comparte Facebook

Twitter