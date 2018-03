Chofer de micro que causó la muerte de adulto mayor fue liberado con medidas sustitutivas

Un conductor de microbús que trabajaba con licencia de conducir caducada y sin el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), fue liberado con medidas sustitutivas por orden de un juez, una vez que fue imputado tras atropellar y matar a un adulto mayor el pasado lunes en el barrio 4 de Julio.

Según informaron fuentes judiciales, en la audiencia de medidas cautelares, el conductor del microbús de la línea Ch, que fue aprehendido el lunes en la noche por personal policial de la División de Accidentes de Tránsito fue liberado, a pesar de que la Fiscalía demostró que este sujeto manejaba el micro con licencia de conducir que venció el año 2015. “Está claro que el imputado no tenía la licencia de conducir, porque manejaba una licencia que ya no vale (…), no entendemos cómo no se pudo controlar esta situación por el sindicato al cual es afiliado, no entendemos cómo la Policía no controla a los que manejan micros y por ende son públicos”, dijo en la audiencia el juez cuarto en lo cautelar, Nilo Torrejón.

Entre tanto, el abogado José Luis Vargas, quien defendió en audiencia al conductor del micro, enfatizó que el peatón fue atropellado por imprudencia, debido a que se encontraba en estado de ebriedad. “Mi cliente conducía el micro marca Toyota Coaster de color guindo con dirección de Este a Oeste sobre la calle Brasil cargado de pasajeros (…), a la altura de las calles Perú y Uruguay, el peatón, en su intento de cruzar al ingresar a la calzada lamentablemente fue impactado, y a consecuencia murió (…), el que fue atropellado se encontraba en estado de ebriedad, y por lo tanto pone en peligro la transitabilidad de los vehículos”, señaló.

Por lo tanto, el juez determinó darle las medidas sustitutivas mientras dure el proceso, en el cual se realizará un informe técnico, la reconstrucción de los hechos y las pericias de planimetría.

IGOR GUZMÁN/TINTA ROJA

Comparte Facebook

Twitter