Comisión viajará a la Sede de Gobierno a preguntarle al Gobierno si va a a poyar la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de San Luis

Una comisión interinstitucional irá a La Paz este lunes a preguntar al Gobierno nacional, a través del ministro de Medio Ambiente, Carlos Ortuño, si cofinanciará la macro Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en San Luis (PTAR).

En conferencia de prensa anunciaron el viaje donde además estuvo el presidente cívico, Juan Carlos Ramos, quien advirtió que Tarija precisa atención urgente del Gobierno en este tema, no descartan presionar si no son escuchados y si no hay reciprocidad con Tarija.

Según el concejal Alan Echart “hemos mandado una segunda carta anunciando que estaremos el lunes 12, si en estos días responden con otra fecha lo vamos a considerar, lo que queremos es sentarnos con el Gobierno y ver el tema de fondo, si hay recursos para la PTAR de Tarija”. “Si hay recursos discutamos lo técnico, subsanemos cualquier situación que exista entre diferentes instituciones y le demos certezas al pueblo de Tarija”, agregó Echart, quien presidirá la comisión integrada por representantes institucionales.

Sobre las declaraciones de la viceministra Julia Verónica Collado Alarcón, de que no hay recursos para la PTAR, Echart respondió que precisamente quiere saberse eso, de manera formal y no a través de una declaración por la prensa nacional.

Consultado si hay trato discriminatorio del Gobierno con Tarija, Echart respondió que no entienden cómo inician gestiones para un préstamo de 40 millones de dólares, cuando en otros departamentos festejan proyectos de miles de millones de dólares del Gobierno.

El Gobierno comprometió cofinanciar con el 50% la PTAR, la otra mitad pondrían la Gobernación y la Alcaldía de Cercado; sin embargo, surgieron divergencias respecto la modalidad de licitación, el primero propuso licitar el estudio, luego la construcción y operación.

En cambio las entidades locales quieren licitar bajo la modalidad de llave en mano para que una sola empresa se haga cargo del estudio, la construcción y la puesta en operación, el desacuerdo surgió y a medida que fue pasando el tiempo se hizo mayor.

El presidente del Comité Impulsor para la PTAR, Ricardo Pacheco Flores, admitió que este proyecto se politizó, el diputado de oposición Edgar Rendón también coincidió, considera que más que los técnicos hablan del tema asambleístas, parlamentarios y concejales.

Tarija precisa urgente la PTAR en San Luis, actualmente toda el agua del alcantarillado está cayendo directamente al río Guadalquivir, no solo se contamina el agua, también el aire con el mal olor de las colapsadas lagunas de oxidación y proliferan zancudos.

Fernando Barral Zegarra

