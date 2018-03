Asambleísta chaqueño: “Nos vendieron humo y discurso con la petroquímica”

La improvisación y la falta de planificación voltearon la petroquímica en Bolivia, de acuerdo con el asambleísta, Willman Cardozo Surriable, al informar que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB excluyó de su presupuesto 2018 la asignación para la petroquímica.

Cardozo expresó que según su análisis no hay petroquímica porque no hubo planificación, todo fue improvisado, no hubo polo petroquímico, para la materia prima que preveían generar, no se pensó en las industrias secundarias paralelas. “Todo lo que se anunciaba era meramente vender humo y para vender discurso”, ironizó al añadir que otro factor para esta “triste realidad de la petroquímica” es la falta de gas natural, no hay suficientes Reservas, sólo se tiene diez Trillones de Pies Cúbicos (TCFs).

“Para hacer petroquímica tendríamos que dejar de vender gas a Argentina y Brasil”, agregó al indicar que muchos estaban esperanzados que la petroquímica iba a reactivar la actividad petrolera que actualmente “está prácticamente muerta en el Chaco. El Gobierno nos engañó con la industrialización, y doy un dato concreto, dijo que los gobiernos neoliberales vendían materia prima y no industrializaban nada. Sin embargo, se exporta gas a Brasil desde l999”, recordó Cardozo.

“Desde 1999 al 2006, los llamados neoliberales gobernaron y no industrializaron nada en siete años; sin embargo, el actual Gobierno, desde el 2006 al 2018, lleva 12 años y tampoco industrializó nada en Tarija, la planta separadora (de líquidos) no es industrialización. Lo único que hicieron es en Cochabamba, la planta de urea, en lugar de instalarlo en el Gran Chaco, donde correspondía por la proximidad del gas, en consecuencia no hay nada”, remarcó al indicar que sobre eso, los países vecinos aumenten sus reservas de gas.

“En Argentina empiezan a hablar del reservorio “Vaca Muerta” donde habría 300 TCFs frente a los diez de Bolivia, Venezuela acaba de certificar 140 TCF, Perú 16 TCF, los gobiernos de Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez dejaron 15 TCFs, ahora tenemos solo diez. La política de hidrocarburos en Bolivia en los últimos 12 años ha sido manejada con las patas, enfatizó al añadir que no hubo exploración ni desarrollo de Campos y cuestionar a la Asamblea Legislativa Departamental ALDT que no diga nada de la caída de la petroquímica. Qué dice la Comisión de Hidrocarburos de la Asamblea Legislativa (Departamental)que no abre la boca sobre estos temas, sí hablan de la Gobernación, esa Comisión está más preocupada en tomar Setar para entregársela al Gobierno”, volvió a enfatizar.

Volvió a atacar a la Brigada Parlamentaria a la cual volvió a calificar de “vagada parlamentaria” a excepción de uno o dos diputados o senadores. Tras la caída de la petroquímica ya tendrían que estar interpelando al ministro de Hidrocarburos y YPFB, “se aplazaron”.

Fernando Barral Zegarra

Comparte Facebook

Twitter