“Terrorismo tributario” obliga a muchos bolivianos a buscar la clandestinidad

El cobro de impuestos, a través del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) golpea demasiado que muchos prefieren trabajar en la clandestinidad, por lo menos en el rubro de los metalurgistas que este 2018 no tienen ninguna perspectiva de mejora.

La situación económica en lugar de mejorar en los dos primeros meses del año empeoró, de acuerdo con el principal dirigente de la Asociación de Metalurgistas de Tarija, quien dijo que muchos o se fueron o trabajan a escondidas. “Lamentablemente nos ha pegado, realmente duro Impuestos, así que prefieren cerrar y prefieren trabajar como se dice vulgarmente, trabajar en el anonimato, clandestinamente, como dicen”, sostuvo al estimar que de 100 metalurgistas no quedan más de 20. “(Impuestos) muy fuerte, muy fuerte porque lamentablemente hay gente que entró al Régimen General con la esperanza de poder conseguir algo, tratar de ser competitivos, pero al contrario eso ha sido un flagelo implacable que casi acabó con el sector”, agregó.

Al decir que realmente el asunto impositivo fue muy fuerte, relató que uno de los afiliados fue multado con más de 100 mil bolivianos, eso es prohibitivo, por eso o cerraron su metalúrgica o trabajan en otro lugar a puerta cerrada.

Los metalurgistas esperaban que la crítica situación se iba con el año 2017 y empezar el 2018 con mejores proyecciones, sin embargo, “no hay nada, estamos en fojas cero, no hay perspectivas de ninguna clase, no hay nada prácticamente”.

De acuerdo con el dirigente los metalurgistas están sobreviviendo con algunos trabajos para la gente particular, con los clientes, pero con las instituciones de Tarija como Gobernación, Subgobernaciones y Alcaldías, cero.

Muchos metalurgistas se fueron al interior del país a trabajar donde la situación es menos crítica que en Tarija, incluso algunos están en Camargo, de acuerdo con Castillo Landívar quien se reunió con el subgobernador de Cercado para ver alguna forma de trabajo.

Esta posibilidad de trabajo es a través de la implementación de un Instituto Tecnológico donde los metalurgistas podrían tener trabajo, por lo menos mientras se instala este recinto, no obstante, todavía no hay fechas. “Entretanto, en cuestión de trabajo, reitero, estamos en fojas cero”, volvió a mencionar al admitir que su sector, como muchos otros, por una serie de factores, entre ellos la falta de empleo, están “sobreviviendo”.

Tarija en peligro de pasar de la crisis a la hambruna

El dirigente de la Asociación de Volqueteros, Gustavo Rodríguez, al insistir en la falta de inversión pública en el departamento, advirtió que Tarija está en peligro de pasar de la crisis a hambruna porque la situación económica tiende a empeorar.“La Economía está entrando en una recta muy grave que yo he llamado, hambruna, esto no sólo es crisis, es hambruna que se va vivir en el departamento y no vemos ninguna acción que permita la recuperación económica o la inyección de recursos del Estado”, advirtió.

Para el dirigente la economía de Tarija ya está paralizada y al momento no hay ninguna inyección de recursos del Estado, gobernación, subgobernación, alcaldías, este departamento se mueven en base a la inversión del Estado, si eso no ocurre es crítico.

Por trabajos prestados a empresarios los volqueteros no fueron pagados, la gobernación no paga a los contratantes desde hace un año, en esas condiciones ninguna empresa puede seguir trabajando y esa factura la pasan a sus prestadores de servicios.

El gobierno nacional tendría que ver esta situación, sin embargo, por la confrontación política con la gobernación, se agudiza el problema, está última entidad ahora argumenta que hubiese pagado a las empresas si no le debitaban 18 millones como hicieron dos municipios.

