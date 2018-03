Se registraron 18 casos de tuberculosis en un solo mes en el departamento de Tarija

Los índices de tuberculosis en Tarija se van incrementando de manera alarmante con el pasar de los años, sobre todo en la provincia del Gran Chaco, en la cual hay pacientes que se volvieron resistentes a los medicamentos; pero, lo que llamó la atención a los epidemiólogos tarijeños es que en tan sólo un mes de 2018 se registraron más de 16 nuevos casos de esta enfermedad.

Según la unidad de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes), la región endémica sigue siendo la provincia del Gran Chaco donde se registraron más pacientes enfermos con esta patología que otros municipios como la zona alta o el valle central de Tarija.

Además, la institución informó que algunos pacientes que contrajeron esta enfermedad se volvieron resistentes a los medicamentos que les entregan para que luchen contra la tuberculosis, situación que les llamó la atención, debido a que el tratamiento de estas personas llega a ser más costoso que en los demás casos.

En ese sentido, el responsable del programa Tuberculosis del Sedes, Ricardo Jerez, indicó que en anteriores gestiones no habrían registrado en tan sólo un mes más de 16 nuevas personas infectadas con esta enfermedad mortal.

“Tenemos cinco casos en el Municipio de Cercado, cuatro en Yacuiba, dos en San Lorenzo, dos en Villa Montes, dos en Caraparí y uno en Bermejo, que hacen 16 casos confirmados de personas nuevas con esta enfermedad”, resaltó la autoridad en salud.

Ante este problema de salud en Tarija, para el galeno es importante que las personas tengan que asistir a un centro de salud a realizarse los análisis correspondientes si presentan una tos de más de dos semanas, debido a que esta patología es infectocontagiosa.

Por ello, recomendó a la población tarijeña que no se automedique cuando tenga una tos intensa, porque puede tratarse de los primeas síntomas de tuberculosis y, el pacientes tiene que asistir al centro de salud más cercano para que se realice los estudios adecuados para que confirme si tienen o no esta patología. “El paciente no se va curar por más antibióticos que consuma, por eso que tiene que recibir el tratamiento específico que hay para la tuberculosis, y paciente se llega a curar de seis a ocho meses dependiendo si el paciente asiste de manera regular a cada uno de sus tratamientos”, señaló Jerez.

La gestión pasada el programa de tuberculosis cerró con más de 300 personas infectadas con esta patología, las mismas que asistían a su tratamiento. Pero como todos los años, la provincia del Gran Chaco fue la que registró más pacientes con esta enfermedad; pese a los trabajos de prevención que efectúa la entidad en salud en esta región y en los demás municipios. “La gestión pasada fuimos a la provincia del Gran Chaco a realizar diferentes talleres porque esta región para nosotros es considerada como roja.Pero estamos tratando de cambiar de personal en salud en esta zona que sea más activa en realizar pesquisas que nos apoye en prevenir esta patología”, aseveró.

CENTROS DE SALUD

Pese a que el municipio de Cercado y la ciudad de Tarija no está considerada como zona roja como la provincia del Gran Chaco, esta región atraviesa un problema, la cual es que los centros de salud no están captando los pacientes con esta enfermedad, sino que es el Hospital Regional San Juan de Dios (HRSJD).

En ese sentido, explicó. “Los pacientes tienen que pasar por los centros de salud de primer nivel, quienes deben de identificar los sintomáticos respiratorios; pero esto no está pasando así, porque la mayor parte de los pacientes con tuberculosis están siendo identificados en el HRSJD, y esto no debe de ser así”.

Por otra parte, el médico descartó que con la presencia de intensas lluvias en la provincia del Gran Chaco se vayan a incrementar los pacientes con esta enfermedad, debido a que la enfermedad se contagia mediante la saliva o sangre, por ello, dijo que el clima no influye en que una persona contraiga esta patología.“La tuberculosis es un bacilo muy contagioso, por ello que una persona que tenga esta enfermedad al hablar o al toser en un ambiente cerrado puede contagiar a otro individuo muy fácilmente”, señaló el epidemiólogo.

Según los estudios que realizó la entidad en salud en el departamento, las personas entre las edades de 15 a 35 años son las que en los últimos años contrajeron esta enfermedad, aspecto que llamó la atención de los epidemiólogos tarijeños, porque son individuos que están en una edad productiva.

No obstante, señaló que hay pacientes que son más sensibles ante esta enfermedad son las personas con VIH y diabéticos que tienen un 15 por ciento de contraer esta patología a diferencia de otros sujetos.

Asimismo, aseveró que en esta gestión se incrementará el número de pacientes con esta enfermedad, debido a que los médicos en los centros de salud no estarían realizando los estudios sintomatológicos adecuados para identificar al bacilo de la tuberculosis, y posterior se pueda tratar a la persona infectada para su pronta recuperación.“En los centros de salud de primer nivel se tiene que identificar el bacilo en el paciente y, no cuando ya esté avanzado con alta carga bacilar”, apuntó, a tiempo de indicar que se capacitará a los nuevos médicos en la región del Gran Chaco.

SIDAR PACA

