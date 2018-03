Producción de gas de Tarija disminuyó la cuarta parte en los dos últimos años

La producción de gas del departamento de Tarija entre los años 2015 y 2017 bajó unos diez millones de metros cúbicos día (MMmcd) de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Hidrocarburos, dependiente de la Gobernación.

El reporte fue difundido por el asambleísta Mauricio Lea Plaza Peláez al indicar que entre los años 2013 y 2017 la producción de gas del departamento de Tarija, considerado el principal productor en Bolivia, disminuyó un 24%.

Según el documento el año 2012 el promedio de producción fue de 33,7 MMmcd, el 2013 subió a 37,2 MMmcd, el 2014 volvió a subir a 39,8 MMmcd, el 2015 bajó a 39,5 MMmcd, el 2016 volvió a bajar a 35,2 MMmcd y el 2017 la caída fue mayor, llegó a 29,9 MMmcd.

De acuerdo con los gráficos revelados el Campo Itaú prácticamente está con producción cero, el Campo San Alberto también está en franca declinación, solamente los Campos Sábalo y Margarita mantienen cierta estabilidad en sus niveles de producción. “Eso implica que por lo menos entre 2015 y 2017 la producción bajó 10 MMmcd, eso significa un baja de alrededor de 25% de la producción de nuestros Campos”, explicó Lea Plaza al confirmar que la producción de Itau es casi cero. “Esto representa una disminución, a la vez, de la renta petrolera a pesar de que los precios del gas y petróleo, en el mercado internacional, aumentaron, lo que ha disminuido es la cantidad de gas que aporta Tarija”, insistió.

Lea Plaza atribuyó la baja a la pésima política nacional en materia de hidrocarburos, no hubo exploración, no hubo reposición de reservas y lo que se hizo es sobreexplotar los campos, disminuyendo su vida útil, lo que es preocupante.

El Gobierno si bien informó sobre el pozo Los Monos, con una producción poco significativa, está llevando a Tarija a vivir una etapa de declinación absoluta, que no podrá revertirse en breve, el desarrollo hidrocarburífero lleva unos diez años de maduración.

De acuerdo con Lea Plaza habría que revisar cómo están las cuotas de exportación de gas de Tarija, entiende que la participación de los Campos tarijeños está disminuyendo, por tanto la renta petrolera también está en caída, es un asunto muy preocupante.

Pese a esta disminución en la producción Tarija todavía sigue siendo el primer departamento productor en Bolivia, pero con una tendencia a dejar de serlo, en unos tres a cuatro años otros departamentos puede ocupar el sitial porque está creciendo su producción. “Tarija ha sido exprimida al máximo y hoy por hoy nos va pasar lo que sucedió en Potosí con la minería, esto requiere de una acción departamental para ver en qué medida se pueda trabajar para evitar que esta caída siga y se repongan reservas que fueron sobreexplotadas”. dijo

Fondo para incentivar la exploración fue un fracaso

El fondo para promocionar la exploración petrolera creado por el Gobierno fue un fracaso, a decir del asambleísta Mauricio Lea Plaza, “no hay ni un dólar de ese fondo que haya ido a la exploración, está depositado en el Banco Central”.“Además la promesa que hicieron de que por cada dólar que demos nos devolverán ocho fue una farsa, una mentira, lamentablemente secundada por algunas autoridades locales, este fondo ha fracasado plenamente”, insistió.

Lo que debería hacer el Gobierno es devolver esos dineros no utilizados porque las empresas petroleras no precisan incentivos de esta naturaleza, ellas quieren mejores condiciones, seguridad jurídica, y eso no lo va dar este fondo, sugirió.

Este fondo no tuvo ninguna utilidad y debería reponerse a gobernaciones y municipios, agregó. Para este fondo el Gobierno mediante ley tomó el 12% del IDH de Entidades Territoriales Autónomas (ETAs) para incentivar la exploración, que no se dio.

