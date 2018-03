Develan intención distractiva del Gobierno en relación a las plantas de tratamiento de aguas residuales

El Gobierno central no tiene recursos para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales que precisa Tarija, de acuerdo a declaración de la viceministra del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) Julia Verónica Collado Alarcón.

El asesor de la Gobernación José Luis Gandarillas informó que este jueves se conoció en La Paz la declaración de la viceministra de que no se tienen recursos para construir la PTAR en la margen izquierda del río Guadalquivir.

El Gobierno, a través del mandatario Evo Morales Ayma, comprometió cofinanciar la PTAR en un 50% con la Gobernación y el Gobierno municipal de Cercado; sin embargo, la versión de la viceministra pone en duda esa proposición.

De acuerdo con Gandarillas están trabajando en el proyecto desde hace más de dos años, se presentó el Informe Técnico de Condiciones Previas (ITCP) el estudio de factibilidad del proyecto y se subsanaron observaciones del Gobierno, para seguir avanzando. Sin embargo, a partir de las declaraciones de la viceministra, no solamente que no existen recursos para la PTAR, no hay siquiera tres millones de dólares para elaborar un estudio a diseño final del proyecto para la macro planta de tratamiento. “Los voceros del MAS, el diputado Soruco (Ignacio)y el asambleísta Mancilla (Ervin) anunciaron que había el dinero para el estudio, pero parece que solo trataron de distraer la atención del pueblo, “eso es reprochable, no se juega con las necesidades de la población”, acotó.

El asesor informó que las instituciones definen una comisión que se desplazará a La Paz la próxima semana para que el gobierno diga si tienen recursos para la PTAR, “que sean sinceros, que digan que recién hacen algunas gestiones de cooperación para tener recursos”.

La Gobernación y el Gobierno central empezaron a tener divergencias porque la primera quería licitación bajo la modalidad llave en mano, para que una misma empresa haga el estudio, construye y ponga en operación la planta, lo segundo no compartía y quería una licitación por partes.

El asesor recordó que el Gobierno nacional tuvo esta posición con Tarija y no ocurrió así con proyectos similares en dos poblaciones de Cochabamba, Pucará y el Abra, donde no tuvo ninguna objeción para la licitación llave en mano cofinanciando hasta con la CAF, en uno de ellos. “Pero resulta que Tarija sigue teniendo otro trato, sigue siendo olvidada, relegada, pero además trata de distraer la atención con excusas, como la modalidad de contratación, esto es reprochable, si no nos van ayudar, por lo menos que no nos perjudiquen”, exhortó.

La Gobernación y el municipio proyectan hacer una PTAR en el margen derecho del Guadalquivir con una inversión superior a 12 millones de dólares, sin participación del Gobierno, una primera licitación se cayó y trabajan ahora para una segunda convocatoria.

Comisión buscará al ministro Ortuño el 12 de marzo

Una comisión integrada por 20 personas el día 12 de marzo irá a La Paz el día 12 de marzo a buscar al Ministro de Medio Ambiente, Carlos Ortuño, previamente este lunes enviarán una carta a la autoridad anticipándole la llegada de la comitiva.

La información es del concejal Alan Echart Sosa al final de la reunión, el viernes, donde además le nombraron cabeza de la delegación integrada por técnicos de la Alcaldía, la Gobernación y representantes sociales como de Fejuve y el Comité Impulsor.

La comisión irá a preguntar al Ministro si el gobierno cofinanciará el estudio y construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en San Luis, ante la falta de respuestas y las informaciones de que no tiene financiamiento. “Hemos decidido ponerle fecha nosotros porque pasaron varios días de la carta enviada por el gobernador y el alcalde, sin ninguna respuesta, la primera carta pedía poner fecha para el desplazamiento a la comisión”, explicó.

El gobernador Adrián Oliva y el alcalde Rodrigo Paz no serán parte de esta comisión que se desplazará con la mejor predisposición para entablar un diálogo franco con el gobierno “y saber de una vez por todas cuál va ser el futuro de la planta de tratamiento de San Luis”.

Fernando Barral Zegarra

