Funcionario público renuncia por acoso político del Alcalde de Yacuiba

El jueves ante las distintas redes sociales se hizo pública una carta de renuncia donde el técnico (U.R.C.P.A.), Raúl Oropeza Corrales, denunció que existe sometimiento político ejercido por parte del alcalde de Yacuiba, Ramiro Vallejos Villalba, hacia los funcionarios públicos del Gobierno Municipal para participar y apoyar de forma obligada en actos, marchas y mítines, entre otras actividades de índole político partidario del Movimiento Al Socialismo MAS.

Oropeza manifiesta en su carta de renuncia que existe un sometimiento para “callar” a los funcionarios de ese municipio ante varios temas, ya que no todos son militantes de la ideología política que profesa el MAS; sin embargo, señala que Vallejos los amenaza con despedirlos de sus fuentes laborales si no se apoya y comparten las publicaciones que se emiten a favor de la Alcaldía de Yacuiba o del Gobierno central en las distintas redes sociales como el Facebook y el WhatsApp.

“Todo esto es muy lamentable y no puedo seguir siendo parte de una gestión como la que está llevando a cabo, una gestión llena de odio, rencor, resentimiento, que se olvido de los social y solo se dedican hacer algo que criticaban en campaña al anterior alcalde; que es hacer obras de cemento”, describe textual Oropeza en la carta.

Sin embargo para concluir en la carta de renuncia, Oropeza expresó que su dignidad como persona no se vende ni se compra con un salario mensual a un partido socialista como lo es el MAS; por tal motivo ante el sometimiento de haberse callado durante todo este tiempo, se despidió resaltando dos frases que no eran permitidas expresar, porque Vallejos amenazaba con despedirlos: “¡BOLIVIA DIJO NO! MI VOTO SE RESPETA!!!”, finalizó la misiva.

Nuevo Sur

