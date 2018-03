El Banco Unión aprobó crédito de Bs 68 millones para la Gobernación

El Banco “Unión” aprobó el préstamo a la Gobernación de 68 millones de bolivianos, se prevé elaborar el contrato, una vez firmado remitirlo a la Asamblea Legislativa Departamental ALDT para su aprobación, el dinero se destinará a salud y los proyectos de Subgobernaciones.

“El modelo de contrato lo vamos a concertar con el Banco (Unión) e inmediatamente lo vamos a enviar para que lo homologue”, confirmó el secretario Rubén Ardaya Salinas al informar que recibieron la llamada de confirmación de aprobación del préstamo.

Es un préstamo a diez años plazo con un interés anual de 6%, denominado productivo, es el más bajo que puede otorgar la banca, los pagos serán mensuales, acotó Ardaya junto al gobernador Adrián Oliva Alcázar, quien destacó la consecución.

Consultado de cuánto se pagará mensualmente, Ardaya respondió que anualmente se pagará 32 millones de bolivianos, mensualmente se pagará unos cuatro a cinco millones de interés, en el inicio dos tercios van al interés y un tercio al capital, como todo crédito privado.

Explicó “eso no significa que no hagamos negociaciones para que nosotros no podamos pagarlo mucho antes y que no sea una carga onerosa para la Gobernación, hay varias deudas que tiene el Gobierno central con nosotros, en materia de carreteras debe dos mil 59 millones”.

En determinado momento tienen que sentarse a negociar, tiene que condolerse de Tarija, de todo este esfuerzo financiero que hasta ahora nosotros lo estamos asumiendo, agregó al indicar que plantearán que el Gobierno, por ese adeudo pague el préstamo logrado.

Ardaya además dijo que en las próximas horas tengan también informaciones del Banco Bisa, del cual esperan lograr 102 millones de bolivianos de préstamo, con lo cual se accederá a los 170 millones de los cuales se habla desde el año pasado.

Para Ardaya el préstamo es reflejo de la confianza del sistema financiero, la banca, en las finanzas de la Gobernación, hubo muchas exigencias en cuando a administración financiera de esta entidad, que tuvo que cumplir lo solicitado.

El Gobierno tiene también que devolvernos el 12% que nos está confiscando del Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH para el Fondo exploratorio y que está usando, estamos dándole plata para que la guarden, en este momento tienen 320 millones de dólares, confiscados a municipios y Gobernaciones, acotó.

El gobernador dijo tratarse de una buena noticia para Tarija, debe celebrarse, con el crédito se equipará el Hospital Regional San Juan de Dios, el Banco de Sangre, el INTRAID y se hará una construcción complementaria a la infraestructura construida.

Oliva anunció conclusión de piscina olímpica con préstamo

El gobernador Adrián Oliva informó que con parte del préstamo bancario de 68 millones de bolivianos y recursos de la Gobernación, podrá concluirse la segunda obra, la piscina de la Villa Olímpica “Oscar Zamora Medinacelli”. “Con estos recursos y con los que tenemos presupuestado como Gobierno departamental estamos garantizando la conclusión del segundo proyecto de la Villa Olímpica”, remarcó al indicar que con el crédito también concluirán el complejo deportivo de El Puente.

Parte del préstamo también irá al circuito vial La Choza, Uriondo, proyecto relacionado con el turismo y la producción de uva, será una carretera con las mejores condiciones, aseguró al añadir otros proyectos de riego en Cercado.Oliva informó de la continuación de trámites para lograr el segundo crédito bancario de 102 millones, para otro grupo de proyectos, esperan su aprobación en los siguientes días y avanzar en este esfuerzo para la recuperación económica de Tarija.

Gobernación definirá el modelo de concurrencia

La Gobernación de Tarija trabajará y definirá cuál será el modelo de concurrencia con los gobiernos municipales, dentro el préstamo bancario de 102 millones que prevén, proyectan otorgar 41 millones a los municipios, trabajarán para ver cómo lo utilizan.

Consultado si los débitos automáticos de dos municipios no hicieron caer el propósito, el gobernador Oliva respondió que debe definirse cómo quiere trabajarse, por un lado gestiona créditos para financiar obras y por el otro algunos municipios debitan. “Vamos a definir cuál la modalidad con la que queremos trabajar, lo que no podemos hacer es ambas cosas”, sostuvo. Los municipios de Yunchará y San Lorenzo debitaron 18 millones en base a la Ley del 8% que sigue siendo cuestionada.

El gobernador aseguró que tampoco descuidan el rubro productivo, actualmente tramitan un segundo fideicomiso del gobierno de 140 millones de bolivianos, una parte se destinará a la planta de cítricos de Bermejo, “entre otros muchos proyectos”.

Fernando Barral Zegarra

