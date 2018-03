Cierran dos locales clandestinos de juegos

El pasado 28 de febrero, al anochecer, se encontraron dos locales de juegos clandestinos en pleno centro de la ciudad de Tarija y se procedió al decomiso de todas las máquinas, además de la clausura de los lugares.

No hay personas aprehendidas aún, pero se tiene nombres de dos presuntos administradores, informó Jessica Saravia Atristain, directora ejecutiva de la Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ).

La ejecutiva aclaró que si estos juegos estuviesen con los permisos correspondientes no tendrían problemas, pero al no tener los permisos de la AJ y no rendir informes tributarios, se convierten en clandestinos e ilegales.

La denuncia de la existencia de estos dos locales clandestinos se la recibió vía web y personal de la AJ se trasladó a investigar, en el lugar pudo constatar la existencia de estos dos locales.

Ambos funcionaban al fondo de dos edificios; es decir, para acceder a los mismos se debía atravesar por largos pasillos al llegar hasta el lugar hay rejas que no permiten el paso, explicó Saravia.

Uno de estos edificios está ubicado en la calle Corrado, esquina General Trigo y el otro en la calle General Trigo entre Domingo Paz y Bolívar.

El operativo se realizó la noche del miércoles 28 de febrero y se decidió precintar los lugares, para sacar los equipos y evitar que sean movidos por terceras personas. Se secuestraron alrededor de 12 máquinas de juegos y algunas de estas tienen un precio por encima de los cinco mil dólares.

Todos los equipos serán trasladados hasta la ciudad de Cochabamba, pero se presentará la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para que proceda con las investigaciones, acotó la directora ejecutiva.

Para captar a gente que es viciosa de estos juegos se los buscaba vía redes sociales y luego era invitada o traslada hasta esos dos sitios.

Además se tiene conocimiento que se extorsionaba a los que acudían a jugar, pero las investigaciones darán mayores datos, concluyó Saravia.

Mario Enrique Espinoza

