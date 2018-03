Presentan proyecto para prohibir la exportación de madera

Hace días se presentó un proyecto de ley forestal ante la Asamblea Plurinacional que tiene que ver con la prohibición de importación de madera a otros países con el objetivo de priorizar la materia prima a bajo costo para el sector carpintero y artesanal del país.

El diputado nacional, Alex Mamani, indicó que está coordinando con la Confederación Nacional de Carpinteros de Bolivia, con los cuales gestionaron el proyecto de ley forestal que su principal objetivo es la exportación cero de materia prima de madera a otros países para que se beneficie a los productores locales del país con un costo bajo a diferencia de la actualidad que tiene un precio elevado. “Asimismo, estamos planteando en este proyecto de ley cero de concesiones quienes sacan madera a otros países, sin embargo el hermano carpintero no tiene esta madera prima de primera calidad, por ello, que con esta normativa se priorizará primero al productor local”, dijo el asambleísta nacional.

Igualmente, este proyecto de ley tiene como objetivo de exigir a las autoridades forestales que coordine con los productores de árboles del país para que produzca arboledas de primera calidad, la misma que demanda por el sector carpintero de Bolivia para la elaboración de muebles de “finos”. “Se tiene que plantar árboles de roble, mara, quina y otras especies que no hay en Bolivia tal vez con la otra normativa nacional se talaba un árbol y no se plantaba nada, pero ahora con esta ley estamos pidiendo que se planten entre 20 árboles si se quita uno, esto para que la producción de madera continúe en el país en favor de los carpinteros y de toda la población”, dijo.

Mamani explicó que este proyecto de ley contempla que se tenga que crear una entidad fiscalizadora forestal que tenga que fiscalizar la plantación de árboles por cada uno que se tale en el país, para que las especies más demandadas no se extinga en el país y se tenga que perjudicar al sector carpintero y a la población que demanda muebles de primera calidad.

En ese marco, aseguró que este proyecto de ley ya fue entregado a la comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Plurinacional para que la misma sea analizada por los legisladores nacionales para su futura aprobación en la cámara de diputados y senadores para su promulgación por el primer mandatario de la nación.

Igualmente, indicó que están coordinando con los demás agrupaciones sociales como ser el sector productor de árboles, comerciantes de madera y carpinteros para que se pueda consensuar este proyecto de ley antes que la normativa sea aprobada, esto con la finalidad de que no se perjudique los intereses de los beneficiarios con la normativa nacional “Por ejemplo en con esta ley se va a beneficiar los carpinteros del país porque se va a rebajar el costo de la madera prima, porque en la actualidad el precio es muy carísimo y este sector no puede adquirir el mismo y tiene que optar por otras alternativas”, señaló Mamani.

DISMINUYE EL SECTOR CARPINTERO

Por otra parte, el diputado indicó que en la actualidad el número de carpinteros en el departamento y todo el país está disminuyendo debido al costo elevado dela madera que se va incrementando con la exportación de esta materia prima a otros países.

Por ello, aseguró que en Tarija y otros departamentos los muebles de aluminio, melanina, entre otros materiales está cobrando gran demanda por su costo bajo y su fu fácil armado incluso por el propio usuario.

En ese sentido, dijo que con este proyecto de ley pretenden que retornen los carpinteros a su oficio con el costo bajo de la materia prima en el país, para que se comercialice muebles de primera calidad y no de otros materiales que tiene poco tiempo de duración. “Si usted va por la zona del mercado la Loma ya no se comercializa muebles de madera sino son de otros materiales, asimismo, las empresas constructoras ya no están utilizando para sus obras ventanas de madera sino son de aluminio, lo que perjudica a los carpinteros de todo el país”, señaló.

Recalcó que con la baja del precio de la materia prima de la madera los costos en los muebles de este material bajarán en el mercado nacional, porque según el entrevistado, es un “lujo” que una persona tenga uno de estos.

Redacción Central

