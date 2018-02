Diseño y posicionamiento web en Bolivia

“Si no estás en internet, no existes” es la máxima que se puso de moda hace algún tiempo atrás entre los emprendedores y empresarios no solo de la Tecnología de la Información, sino de prácticamente todas las empresas, incluyendo las públicas.

Si, ciertamente es un enunciado que resume la importancia de “existir” en la gran carretera de la información que cruza el planeta de sur a norte y de este a oeste.

Sin embargo es más fácil decirlo que hacerlo, puesto que aunque el emprendedor se hubiera tomado el trabajo de dotarse de una página web con sus respectivas redes sociales, esto no le asegura la “presencia” en la red de redes, si tomamos en cuenta que hasta la fecha ya hay algunos miles de millones de páginas web, que hablan de todo y de todos sin contar las páginas de Facebook u otras redes sociales.

Entonces, cómo hago para hacer que la información de mi página web salga delante de las demás?

La técnica para responder a esta pregunta se denomina posicionamiento web y consta de algunos aspectos que son necesarios para que el algoritmo de Google, (el motor de búsqueda imperante en el mercado) tome en cuenta a nuestra página.

La optimización de la estructura y el diseño de nuestra página, para que los “spiders” (robots de los motores de búsqueda) puedan indexar la información de nuestra página El contenido de nuestra información tiene que ser relevante y actualizado permanentemente Nuestro sitio debe ser enlazado a páginas que tengan un valor alto en cuanto al “Page Rank” (Ranking de Posicionamiento) que elabora Google

Un buen trabajo realizado en estos aspectos, logrará que nuestra página obtenga un lugar expectante cuando se hagan las búsquedas en los motores de búsqueda.

Diseño web en Bolivia

La mejor manera de encontrar a la mejor empresa de diseño web en Bolivia, es precisamente hacer una búsqueda en Google y ver los resultados que arroja, así también verificaremos si esta empresa ha realizado de manera eficiente las directivas que explicamos anteriormente.

