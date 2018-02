Comités cívicos evaluarán medidas contra reelección de autoridades y establecerán agenda de lucha

El presidente del Comité Cívico de Tarija Juan Carlos Ramos informó ayer que tienen prevista una reunión de comités cívicos en la ciudad de Oruro, donde se evaluarán los resultados del último paro Cívico nacional, que pidió el respeto a los resultados del referéndum vinculante del 21 de febrero en el que ganó el voto del No a la reelección del presidente Evo Morales.

El Cívico Indicó que en dicha reunión nacional también se analizarán las próximas medidas de protesta que iniciarán, como comités cívicos, y aseguró que estas medidas ya han sido analizadas con anterioridad y simplemente se tratará de una reunión de evaluación. “El próximo paso que sigue es que nos vamos a volver a reunir en la ciudad de Oruro para evaluar todas aquellas acciones que ya han sido previstas, no son acciones que recién las vamos a proponer, simplemente vamos a ver cuáles son las características del contexto, para ver las fechas y la forma de cómo las vamos a aplicarlas. Porque esto amerita que todos estemos de acuerdo y la medida que vayamos a tomar, que no es paro Cívico obviamente, tenga que ser de manera contundente para que el gobierno reflexione y retroceda en su afán de vulnerar la Constitución Política del Estado, esta reunión está prevista para el próximo 8 de marzo, sin embargo, estamos esperando la confirmación”, dijo.

Ramos se refirió de manera general a las posibles medidas a asumir, que dependerán de algunos factores entre ellos la sostenibilidad de las mismas. “De manera general se ha previsto el paro cívico de manera indefinida, una marcha desde Patacamaya hacia la Ciudad de La Paz, y hay otras medidas. Vamos a analizar el contexto y las repercusiones, pero fundamentalmente la sostenibilidad de las medidas porque no se trata de lanzar una convocatoria en la medida que no la vayamos a poder sustentar tenemos que ser muy responsables en este sentido”, agregó.

La población por haber apoyado de manera contundente el último paro cívico porque se llevó a cabo a nivel nacional primero el 21 F G contundente Muchas gracias a todos por esa conciencia que se tomó

Se refirió también a la reciente elección del ejecutivo de la Central Obrera Boliviana y aseguró que debe existir una definición por parte de la dirigencia de la COB debido a que el lente matriz de los trabajadores aglutina a una serie de organizaciones, pero además, representa a la mayoría de la población boliviana, la población trabajadora.

“Yo creo que la central Obrera boliviana no termina de reconducir su accionar, no termina de definir cuál es el verdadero rol de lo que debe ser la COB y la invitación es a los compañeros trabajadores para que puedan volver a revisar esta conducta ,que no le hace nada bien a la clase trabajadora, porque no está la representatividad como corresponde y no solamente porque tengamos una afinidad o una filiación política, en muchos casos vamos a tomar determinaciones a nombre de toda la clase trabajadora, que es prácticamente la mayoría de la población boliviana. Yo creo que en la COB, la dirigencia máxima, así como las dirigencias de las centrales obreras departamentales deben necesariamente repensar y reconducir lo que significa el verdadero movimiento obrero”, opinó.

MARIELA QUIROGA

Comparte Facebook

Twitter