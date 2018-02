ALDT reitera desacuerdo con propuesta de escala salarial de la Gobernación

La presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), Sara Armella, se refirió a los avances que ha tenido la ley de la escala salarial propuesta por la Gobernación en el ente legislativo. “El día de ayer nos hemos reunido con los subgobernadores, excepto los subgobernadores del Chaco, para tratar dos temas, uno que es la escala salarial y otro la elección de los subgobernadores en la gestión 2019. En el primer punto ellos manifestaron que no han sido tomados en cuenta por la Gobernación en la propuesta de la escala salarial y que no se ha consensuado con ninguno de los subgobernadores, tampoco con la Asamblea, por lo que ellos estarían en completo desacuerdo con la escala salarial propuesta, ellos habían pedido el Gobernador ser parte de esta modificación especialmente en el tema de los ítems que se están moviendo, porque tampoco hay equidad”, explicó.

Volvió a repetir que el argumento de que si la nueva escala salarial no es aprobada perjudicaría el pago de sueldos y la contratación de personal en la Gobernación, es un argumento completamente falso debido a que existe una ley vigente con la que se puede dar curso a estos requerimientos. “Hay una escala salarial vigente, con esa sí podemos contratar o cancelar sueldos, porque además existe un presupuesto oficial aprobado para esta gestión por el Ministerio de Economía y Finanzas”, aseveró.

Armella dijo que, desde la Gobernación, al momento no han enviado al ente legislativo la propuesta técnica de la nueva escala salarial.

“Para poder trabajar nuevamente que nos deriven, porque hasta el momento no derivaron a la comisión correspondiente. La Gobernación tiene dos opciones, una es mandar la escala solamente para actualizarla, separando al Chaco y solamente actualizando lo que es el tema del Valle Central; la segunda opción es que, si ellos modifican nuevamente la escala, es decir, si no hay el consenso con los subgobernadores, nosotros convocaremos a una mesa técnica, ya no solamente a la Gobernación sino también a los subgobernadores y la Asamblea. Pero de haber una reestructuración se debe hacer de manera general a todo el gobierno departamental”, enfatizó.

En ese sentido, Armella indicó que en la escala salarial propuesta por el Gobernador sólo se afecta a la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija y a la subgobernaciones del departamento, y no así la Gobernación.

“En la administración hay que hacer una comparación de cuántos ítems tiene el Sedag, cuántos ítems tiene el Sedeca, cuántos ítems tiene el propio hospital San Juan de Dios y ver dónde se requiere más gente. Deberíamos trabajar de manera equitativa, si vamos a entrar en el tema del debate, y hacer un cambio estructural, total de gobierno departamental”, remarcó y dijo que lo correcto sería hacer modificaciones, en el tema de la escala salarial, para la gestión 2019, considerando que ya existe un presupuesto aprobado para esta gestión.

También dijo que los subgobernadores han propuesto que se mantenga el número de ítems que tiene cada repartición, cada una de las subgobernaciones. Por otro lado, opinan que debe hacerse un análisis para una redistribución equitativa de los ítems en las diferentes subgobernaciones. “Que sea de manera equitativa, porque comparando la Subgobernación de Bermejo, que cuenta con 70 ítems, con la Subgobernación de Cercado que tiene 35 ítems, hay una gran diferencia, ustedes pueden ver y ahí manifiestan que debe ser de manera equitativa tomando en cuenta algún parámetro como población o territorio, eso está en debate”, puntualizó.

Ley electoral

Respecto al tema de la ley electoral Sara armella fue clara al afirmar que en la ALDT no está en debate la elección de los subgobernadores, sino se está debatiendo los escaños de los asambleístas y la incorporación de la figura del vicegobernador. “Que manifiesten (la Gobernación) que le dan el apoyo a los subgobernadores para que puedan ser electos, se contradicen porque los mismos secretarios y el mismo Gobernador ha manifestado que es ilegal la elección de los subgobernadores. Entonces, hay una contradicción al decir que políticamente los apoyamos si rechazan la Ley del 8%. Por eso nosotros como asamblea departamental hemos manifestado que no está en debate la elección de los subgobernadores, sino que está en debate la elección de los escaños de los asambleístas y el tema del vicegobernador”, refirió.

Sin embargo, la presidenta de la Asamblea indicó que se analizará el tema jurídico y legal de la elección de subgobernadores.

MARIELA QUIROGA

Comparte Facebook

Twitter