Encuentran cadáver de pescador a orillas del río Bermejo

Personal policial y del equipo de la Brigada Especial de Rescate y Salvamento (Bersa) encontró el cuerpo sin vida de un pescador en las orillas del río Bermejo, a la altura de la comunidad de Naranjitos Peña Colorada en la tarde del lunes. El médico que revisó el cuerpo determinó que la causa del fallecimiento fue asfixia por sumersión, sin signos de violencia.

Según informó el director regional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Bermejo, teniente Andrés Bernal, alrededor de las 14:30 del domingo ha sido reportada la desaparición de un pescador identificado como Diego Armando Mejía, de 25 años, quien se encontraba junto a su primo.“Lo que se conoció por su familiar es que se encontraban pescando juntos, en un momento la víctima se metió a las aguas hasta alejarse de las orillas del río, en Campo Grande, para pescar más pescado (…), cuando estaba retornando la corriente del agua se puso fuerte, que hizo que perdiera el equilibrio, se sumerja y sea arrastrado por las aguas, desde ahí no se sabía nada de él”, dijo.

Su primo trató de salvarlo, lo buscó, sin embargo, no tuvo ningún éxito, por lo que llamó por ayuda a otras personas, con quienes llamó al Centro Automático de Despacho Integral (Cadi), de donde fue enviado personal para verificar el hecho e iniciar la búsqueda. Sin embargo, hasta las seis y media de la tarde, no lograron encontrar al desaparecido. “Hemos decidido suspender la búsqueda para las primeras horas de la mañana, y se lo buscó, realizándose un rastrillaje por toda la zona (…), alrededor de las 13:30, hemos podido encontrar el cadáver, que se encontraba en posición boca abajo a las orilla del río Bermejo, pero en la comunidad de Naranjitos Peña Colorada (…), se determinó que la causa de su deceso fue por una asfixia por sumersión, no hay signos de violencia”, aseguró.

El cuerpo fue entregado a sus familiares pasadas las 14.00, para que procedan con el entierro; pero a la vez la Policía recomendó, a quienes pescan en el río, que eviten introducirse a las aguas, cuando la corriente de las aguas es fuerte. Esto debido a que en la mayoría de los casos, estos accidentes ocurren en este tipo de circunstancias.

IGOR GUZMÁN/TINTA ROJA

Comparte Facebook

Twitter