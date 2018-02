Cercado es el municipio más afectado por los débitos automáticos

El concejal Alan Echart asegura que el municipio más afectado por los débitos automáticos de que es objeto la Gobernación de Tarija, es el de Cercado, debido a que al contar con cerca de la mitad de la población total del departamento verá afectados muchos proyectos, que estaban en curso. “La Gobernación que pensaba invertir en Cercado, termina quedándose con menos cantidad de recursos. Entonces Cercado tiene que tener una voz en este tema, porque lo que no puede pasar, es que Cercado vea como sus proyectos importantes e históricos pueden llegar a ser truncados ante lo que está pasando por los débitos automáticos”, aseguró.

Echart explicó que buena parte de la inversión de la Gobernación está destinada a Cercado, al ser el municipio más grande del departamento. “Cercado tiene cerca de la mitad de la población de todo el departamento y por ello tiene buena parte de la inversión de la Gobernación del departamento. Entonces al quitarles recursos a la Gobernación están quitándole la posibilidad de que la Gobernación pueda continuar invirtiendo en los proyectos estratégicos que se tienen aquí, como el hospital Oncológico, la Villa Olímpica, Mitigación de olores en San Luis, la planta de tratamiento, instalaciones de luz y tantos otros proyectos”, refirió.

Para este lunes está prevista una reunión para definir la posición del municipio de Cercado respecto a este tema.

“Desde la comisión económica que me toca presidir hemos convocado a una reunión el día lunes (hoy) a las 9 de la mañana a la Gobernación del departamento, a diferentes instituciones sociales, para discutir la situación de Cercado respecto a los débitos que han estado ocurriendo en la Gobernación del departamento”, informó.

Finalmente aseguró que existen ya una serie de acciones que tomarán en cuanto a los débitos automáticos.

“Hay una serie de acciones que vamos a tomar para defender lo que le corresponde a quienes viven dentro de nuestro territorio, estos débitos además de violar la constitución política del Estado violan la autonomía departamental y terminan afectando a quien vive en este municipio sin pensar que aquí hay muchos barrios que no tienen agua, que no tienen luz, que no tienen gas, hay muchas comunidades que tienen malos caminos y que estaban esperando varios proyectos en curso para resolver estos temas”, puntualizó.

