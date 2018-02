“Amigos” acuchillan a joven de 23 años

El encuentro para compartir bebidas alcohólicas en la tarde del sábado de un grupo de amigos jóvenes se puso tenso y resultó con uno de ellos con una herida punzocortante en el tórax, por lo que fue trasladado al hospital regional San Juan de Dios desde el barrio Tres de Mayo.

De acuerdo a lo informado por policías de turno de Radio Patrullas 110, alrededor de las dos y media de la tarde, un joven de 23 años se encontraba compartiendo bebidas alcohólicas junto a sus amigos desde la mañana, cuando fue herido con un cuchillo por uno del grupo. “Sé quién me apuñaló, pero estaba tan mareado que no me acuerdo bien por qué me apuñaló, estábamos compartiendo con amigos por la parada del micro de la línea “S”, nos compramos bebidas y nos pusimos a tomar desde las diez de la mañana, lo hacíamos a veces, no tomamos siempre”, dijo la víctima, identificado con las iniciales L.R.

El agresor le asestó una puñalada en el tórax y posteriormente escaparon todos lo que se encontraba con el lesionado, quien fue auxiliado por un taxista que circulaba por estas inmediaciones al ser llamado por los vecinos, los cuales vieron cómo el joven se encontraba retorciéndose de dolor y perdiendo sangre sentado en el pretil de una acera.

La víctima fue atendida en la sala de emergencias, de ahí lo llevaron a la sala de cirugía varones, después de que entró a quirófano, donde el médico de emergencias, Juan Joel Rocha, le diagnosticó un trauma de tórax penetrante con una herida profunda de tres centímetros a la altura del abdomen.

Su madre, quien se encontraba en la sala 211, cama 15 junto a su hijo postrado en una cama, pidió que se aprehenda al autor de esta agresión, ya que incluso ella estuvo a punto de sufrir un paro cardiorrespiratorio. “Queremos que lo atrapen, yo me llevé un gran susto cuando uno de sus amigos tocó mi casa y me dijo que a dos cuadras de mi casa, mi hijo fue apuñalado (…), él recién ha reaccionado, ayer no decía nada, vamos a formalizar la denuncia en la Estación Policial Integral del barrio Los Chapacos”, manifestó.

El caso continúa en investigación y será puesto a conocimiento del Ministerio Público.

REDACCIÓN CENTRAL/TINTA ROJA

