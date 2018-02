Proyecto “Ley de Recupero” pretende que extranjeros paguen su atención médica en la Argentina

El Ministerio de Salud de la Gobernación de Jujuy gesta el proyecto de “Ley de Recupero” para cobrar el costo de atenciones médicas a ciudadanos extranjeros, particularmente bolivianos, que constituyen el mayor índices de atenciones por diferentes enfermedades.

El titular de esa cartera Gustavo Bouhid, entrevistado por el programa “Terapia de Noticias” citado por La Nación, justificó el proyecto porque Jujuy es una de las pocas gobernaciones que no tiene una “Ley de Recupero” que permite cobra a otros países por las atenciones que brinda a sus conciudadanos que visitan ese territorio. “El proyecto de ley es para que el Estado boliviano pague, no el ciudadano. Queremos que Bolivia pague por la atención médica en nuestros hospitales públicos”, expresó el funcionario que pertenece al gabinete del gobernador Gerardo Morales.

Bouhid aseguró que los hospitales públicos de Jujuy atienden todas las patologías. “Pero las mayores derivaciones son del país hermano de Bolivia, tenemos muchas derivaciones oncológicas que no solamente terminan en Jujuy sino terminan en el Garrahan (Centro Médico de alta complejidad en Argentina) y que Jujuy se hace cargo de las prestaciones de la derivación porque a veces el propio Jujuy no tiene la capacidad tecnológica y científica de resolver, pero como la provincia derivadora es Jujuy, se tiene que hacer cargo”.

Dijo que el proyecto de ley será presentado a los diputados y al Gobernador Morales, quien está de acuerdo con la “Ley de Recupero” para que el Estado boliviano pague por la atención a los bolivianos o se firme un convenio de atención recíproca.

Advirtió que si el Estado boliviano no reacciona, el proyecto prevé que se cobre un seguro de salud en la frontera y que cada ciudadano que ingrese a Jujuy lo pague, y aquel que no tenga un convenio de reciprocidad, lo tendrá que pagar pero si hay convenio, no se cobra ni uno ni otro.

Sin embargo manifestó que la realidad con Bolivia es diferente porque los ciudadanos de Jujuy son atendidos en territorio boliviano y los costos son cobrados a Jujuy, tal como hace en Brasil y otros países vecinos.

Explicó que Jujuy, a diferencia de otras provincias, no tiene instrumentada la Ley de Recupero, con lo cual, si una persona tiene una cobertura social nacional, sindical o provincial, no le pagan al hospital público.

La idea es reducir el gasto que tiene Jujuy en torno a las prestaciones médicas para estos pacientes, especialmente por derivaciones para tratamientos prolongados y sumamente costosos. “Nosotros hacemos atención gratuita y otros países no. Esto hace que los impuestos de los jujeños, que están destinados para el hospital público para la atención de los jujeños hoy tenga un desvío de ese presupuesto para los extranjeros y que se no tenga la misma reciprocidad”, concluyó el funcionario.

Erbol/La Paz

