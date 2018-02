ALDT rechazó pedido de reunión con YPFB y empresa que hará certificación de reservas hidrocarburíferas

El asambleísta Cesar Mentasti, miembro de la comisión de hidrocarburos de la ALDT, lamentó que dicha comisión de la Asamblea Legislativa Departamental, denegara una solicitud de reunión con personeros de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y el Consorcio Extranjero Sproule Internacional, que se adjudicó la certificación y cuantificación de reservas de Hidrocarburos en Bolivia.

El objetivo de esta petición, según refirió Mentasti era conocer el plan de acción concerniente al departamento de Tarija, por parte del Consorcio y tomando en cuenta que Tarija aporta con la mayor cantidad de regalías al país por conceptos hidrocarburíferos.

Mentasti recordó que esta petición la realizó hace tres semanas aproximadamente, que podía ser respondida incluso al siguiente día, según manda el reglamento, pero curiosamente se le da una respuesta en el momento que entra en alternancia. “Se me rechazó la petición con el argumento de que no es competencia departamental y Tarija no puede hacer nada en ese tema. Eso dice textual el informe, dijo.

El asambleísta expresó que en los últimos cinco meses no ha podido participar en las sesiones de Comisión debido a que son convocadas cuando él se encuentra en la semana de alternancia. “Es facultad del presidente (de la Comisión), convocar a sesiones, por lo menos dos veces al mes, pero estas sesiones se llevan adelante una sola vez al mes, curiosamente cuando yo entro alternancia. Yo por ley, estoy obligado a darle a mi suplente que ejerza una vez al mes en el hemiciclo y esa semana pues se convocan a esas sesiones Comisión”, argumentó.

Manifestó que se halla preocupado porque en esas sesiones se tocan temas importantes, entre ellos la última solicitud que realizó. “Principalmente se llevan adelante análisis tan importantes como la solicitud que presente para que Tarija y la Asamblea puedan demostrarle al departamento de Tarija que queremos ser partícipes en la socialización y cronogramas de proyectos de hidrocarburos por la única y valedera razón de que Tarija es el mayor productor de hidrocarburos de este país”, culminó.

Dijo que ahora solo le queda pedir a su suplente que proceda a llevar adelante un informe por minoría y él por su parte realizará la petición, que le fue denegada, al pleno de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija.

MARIELA QUIROGA

Comparte Facebook

Twitter