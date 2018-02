Acusan a familia de ex gobernador Cossío por adquisición de una veintena de bienes inmuebles

El fiscal departamental de Tarija, Carlos Oblitas, respectó al juicio instalado contra el ex gobernador de Tarija Mario Cossío y su familia por legitimación de ganancias ilícitas aseguró que está relacionado con el registro de más de 20 inmuebles con montos muy altos y lujosos.

“El Ministerio Público ha logrado obtener la prueba suficiente para demostrar que existen las documentales, todo el que realiza una transacción económica tiene un registro que tiene que ver con contratos, ventas… tienen montos exarcebantes, muy altos. Tiene registrados más de 20 inmumebles con montos muy altos“, afirmó.

Algunos de ellos, ha añadido el fiscal, se encuentran en las inmediaciones del colegio de La Salle y son conocidos por la ciudadanía. “Es muy difícil que se pueda hacer una casa con esas dimensiones con piscina y lujo, si no es la empresa privada, los salarios que ha percibido ese ciudadano durante muchos años, no condicen con los bienes adquiridos“, indicó.

Sobre este caso, el propio Mario Cossío manifestó días pasados en una entrevista que se trata de una persecución política y que desconocía de este juicio.

Al respecto, respondió a la cuestión, que, no son persecuciones políticas porque “el Ministerio Público no realiza este tipo de acciones”. “Estamos en etapa probatoria de cargo. Esperamos que en los próximos días se inicie el proceso con la sentencia que estamos esperando, porque los daños al estado no deben quedar de ninguna manera impune”, puntualizó

Sobre la denuncia de Cossío de indefensión y de ilegalidad del proceso, el fiscal señaló que esta situación están recogida en diferentes convenciones como la de Palermo y convenios internacionales contra legitimación de ganancias ilícitas.

REDACCIÓN CENTRAL

