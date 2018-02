SETAR iniciará acciones legales para recuperar deudas de municipios

La empresa de Servicios Eléctricos de Tarija (Setar) tiene previsto dar inicio en los siguientes días a acciones legales y débitos automáticos contra las alcaldías tarijeñas que tienen deudas pendientes con la entidad que llegan a sumar entre todas más 56 millones de bolivianos por el tema de alumbrado público y electricidad desde hace varias gestiones.

Cabe mencionar que Setar en 2016 dio a conocer que Municipios como Uriondo, Villa Montes, Yacuiba, San Lorenzo, Yunchará entre otros, tienen una deuda millonaria pendiente desde hace más de diez años con la entidad, es por ello que realizaron las negociaciones para que esta pueda ser cancelada; no obstante, a la fecha no se logró tal accionar.

En ese sentido, el gerente General de Setar, Alfredo Becerra Serpa, indicó que desde 2017 estuvieron realizando varias conciliaciones con los Gobiernos Municipales de Tarija; en ese sentido, en algunas Alcaldías tuvieron una respuesta positiva para el pago de sus deudas, pero en otras, el interés fue mínimo para cubrir este pendiente económico. “Los demás municipios escapan de esta responsabilidad de pagar deudas que son exigibles en todo momento–señaló–. En ese sentido, proponemos a los legislativos departamentales que planteen un proyecto de ley de débito automático para que se cobre a los municipios esa enorme cantidad de dinero”, enfatizó.

Becerra indicó que los recursos económicos que se pueda cobrar de los Gobiernos Municipales a través de los débitos automáticos servirían para que se dé inicio a nuevos proyectos de electrificación en favor de la población tarijeña.

Pero, pese a la solicitud que está efectuando Setar a los legisladores tarijeños, la autoridad indicó que la parte administrativa y comercial de la empresa está elaborando un proyecto de ley de débitos automáticos para que se recupere la deuda histórica que tienen los ejecutivos departamentales con la institución. “Yo creo que este proyecto de ley que está siendo elaborado por la parte comercial y administrativa de la entidad será presentada en el mes de marzo ante los legisladores del departamento para que sea analizada”, aseveró la autoridad de Setar.

DEUDAS POR MUNICIPIO

Becerra explicó que Yacuiba adeuda a la empresa un monto económico promedio de 32 millones de bolivianos por el servicio de alumbrado público que desde hace varios años que no es cancelado a la entidad. “Ese caso lo estamos llevando incluso en el ámbito judicial para que se pueda cobrar la misma”.

Igualmente, indicó que el ejecutivo municipal de San Lorenzo tiene una deuda de más de 11 millones de bolivianos por el servicio de alumbrado público. “En este caso hemos visitado la Alcaldía en varias oportunidades, pero no fuimos atendidos, pese a que demostramos bastante predisposición e inclusive cooperación”, indicó Becerra.

Asimismo, explicó que el Gobierno Municipal de Uriondo adeuda a Setar más de siete millones de bolivianos por el mismo servicio como las otras Alcaldías. Pero, recalcó que los ejecutivos municipales les cierran las puertas a la empresa.

Otro municipio que tiene una deuda histórica con Setar, según Becerra, es Bermejo, donde la Alcaldía tiene que pagar a la entidad más de diez millones de bolivianos por el servicio de energía eléctrica para el bombeo de agua destinado a las viviendas de la zona. “Han firmado un convenio de pago con la empresa, pero lo que firmaron lo borraron con el codo; primero dicen que hay disposición, pero luego nos dejan con el compromiso hecho que fue elaborado por nuestros asesores legales”, explicó.

Según Becerra dieron varias oportunidades de pago a la Alcaldía de Bermejo, pero el ejecutivo no respetó la misma, por ello que tienen previsto a futuro iniciar acciones judiciales para que la deuda millonaria sea cancelada. “La siguiente semana iremos nuevamente a Bermejo para intentar una nueva negociación, porque no podemos dejar que crezca la deuda y Setar no puede estar subvencionando el bombeo de agua del río Bermejo”, dijo.

Recalcó que si fracasan las últimas negociaciones con los Gobiernos Municipales para que estas paguen sus deudas con Setar, la institución tendrá que iniciar acciones legales contra los ejecutivos. “Incluso la pasada semana hemos ordenado a la gerencia Comercial que prepare proyecto de ley de débitos automáticos–aseveró–. Nosotros queremos hacerlo rápido y presentarlo ya para que se ejecute la misma”.

SIDAR PACA

