La mitad de las familias tarijeñas corren el riesgo de desintegrarse

Según la Defensoría del Pueblo de Tarija, el 50 por ciento de las familias de la ciudad se encuentra en riesgo de desintegración familiar por diversos factores como está el consumo de bebidas alcohólicas, es por ello que tienen previsto que se rearticule la Red del Derecho a Vivir en Familia este jueves 22 de febrero, el mismo que está integrado por diferentes instituciones de la capital.

La delegada defensorial de Tarija, Carola Romero, indicó que la Defensoría del Pueblo es el ente coordinador de la Red, por ello, desde este jueves se van a preparar las nuevas actividades de la institución que tienen que ver primordialmente en prevención de violencia intrafamiliar y desarticulación familiar.

Mencionó que la Red trabaja con Aldeas Infantiles SOS de Tarija y el Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) para que se pueda mantener el vínculo familiar lo más posible y se pueda resguardar la integridad de los menores de edad, quienes se ven afectados cuando una familia se desintegra en su totalidad. “Los albergues y hogares de la capital deben de ser la última opción para los menores de edad, por ello que se tiene que agotar hasta lo último las alternativas para que se evite la internación de los niños y adolescentes en estos centros”, indicó.

Cabe mencionar que la desintegración familiar es el quebrantamiento de la unidad familiar, es decir que uno o más miembros dejen de desempeñar adecuadamente su rol dentro de la familia. Ocasiona general ausencia de cumplimiento de las necesidades primarias de todos sus miembros.

También, el 2010 un estudio estadístico de la Cooperación Técnica Alemana dio a conocer que 72% de los matrimonios termina en divorcio en el país, 1, 7 de cada 10 matrimonios termina en divorcio. La mayoría con hijos en la adolescencia, esta situación conlleva que el 68% de los jóvenes lleguen a consumir alcohol. Asimismo, el estudio revela que sólo el 12% cree en la fidelidad marital y en la actualidad existen alrededor de 49 niños que nacen a diario sin ser deseados, la mayoría de estos provienen de mujeres jóvenes entre 13 y 18 años que no están listas para asumir el rol de madres.

El 2013 de cada 10 embarazos de adolescentes en el país, seis se registraron en Santa Cruz.

En Bolivia, se registran oficialmente un promedio de 16 divorcios al día, en 2011 se registraron 5.887 divorcios en todo el país, 1.407 en Santa Cruz4. Entre 2007 y 2011, se registraron 30.832 divorcios, correspondiendo la mayor parte de ellos al departamento de Santa Cruz (27%). Como si esto no fuera suficiente hay que considerar que no todos los divorcios realizados en instancias judiciales llegan a ser registrados ya que el registro de la desvinculación matrimonial no es obligatorio, a esto todavía hay que agregarle las separaciones de las uniones conyugales libres, es decir las parejas que simplemente “se juntan y separan”.

RED DE PROTECCIÓN DE NIÑOS DE LA CALLE

De igual manera, este miércoles se articulará la Red de Protección de Niños en Situación de Calle, la misma que se conformará por primera vez en Tarija, por ello, se tendrá al responsable nacional de esta organización en el evento de hoy. “Lastimosamente no se cuenta con el registro de los niños en situación de calle, lo cual es muy alarmante, porque entendemos que aquellos que fueron institucionalizados y se encuentran en los hogares, se tiene control de los mismos; sin embargo, a nivel nacional se está llevando estudios para finalmente lograr un registro y poder considerar a los menores de edad que se encuentran fuera del control estatal, lo cual es alarmante”, mencionó.

POR SIDAR PACA

Comparte Facebook

Twitter