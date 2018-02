Escuelas estuvieron vacías no obstante anuncio del Gobierno que “todo era normal”

La mañana de este miércoles las clases en las unidades educativas de la ciudad de Tarija fueron irregulares debido al bloqueo de las calles y el paro cívico que se realizó en contra de la repostulación del presidente Evo Morales. Asimismo, en horas de la tarde la mayoría de los establecimientos se encontraban cerrados por la carencia de alumnos.

Unidades educativas como el Santa Ana, San Luis, Narciso Campero, Liceo Tarija, entre otros del casco viejo de la ciudad tarijeña registraron en horas de la mañana un ausentismo de sus alumnos, esto debido al bloqueo de las calles y la falta de transporte público, transportistas que se replegaron para acatar el paro cívico en demanda de que se respete el referéndum del 21 de febrero de 2015.

No obstante, el día martes el director Departamental de Educación, Eudal Tejerina, aseguró que las clases se desarrollarían con normalidad en todos los establecimientos del departamento y que los profesores tendrían que asistir a sus unidades educativas a seguir con sus actividades de enseñanza. Situación que no ocurrió en horas de la tarde de este miércoles.

En la unidad educativa Santa Ana del casco viejo de la ciudad de Tarija, la directora de este establecimiento del siclo primario, Salome Rojas, informó que en horas de ingreso los estudiantes el noventa por ciento de los estudiantes no se hicieron presentes para pasar clases.

Por ello, el plantel de profesores tuvo una reunión corta, donde decidieron continuar con las clases de manera irregular para no perjudicar a los alumnos que no se hicieron presentes en el establecimiento por el paro cívico.

Asimismo, decidieron donar el desayuno escolar, que ya se había preparado a primeras horas de la mañana, a hogares o centros de acogida de la ciudad de Tarija, con el objetivo de que no se desperdicie estos alimentos.

“Los maestros están aquí todos, pero tenemos ausencia de varias niñas; porque muchas de las alumnas al ver que no sabían cómo retornar a sus domicilios, fueron recogidas por sus padres, por ello que sólo hay un diez por ciento de los estudiantes en este momento pasando clases”, dijo.

La educadora explicó que la unidad educativa continuaría abierta en horas de la mañana, pero que en horas de la tarde las clases se suspenderían por el ausentismo de los estudiantes y para resguardar la integridad de los menores de edad.

Según la directora del establecimiento, los alumnos que no asistieron a clases podrán recuperar el tiempo educativo perdido debido a que esta semana están en un proceso evaluativo por parte de los educadores, por ello, indicó que no es tan perjudicial esta medida de presión para los estudiantes que estuvieron ausentes.

ESTUDIANTES

Por su parte, los adolescentes que no asistieron a clases y optaron por no ingresar a sus establecimientos, estuvieron deambulando por las calles de la ciudad tarijeña tratando de retornar a sus domicilios, que en su mayoría quedan en la zona de la periferia. “Vi que mis compañeros salían del colegio y yo de igual manera tomé la decisión de no ingresar y retornar a mi casa, porque además, yo vivo por la zona de Morros Blancos y me trasladé en taxitrufi, pero veo que ahora todas las calles están bloqueadas y prefiero irme”, comentó C.J.C. estudiante del colegio San Luis.

“Yo no pienso dejar a mi hija en la unidad educativa porque veo que no se está pasando clases con normalidad, además, los bloqueos están empeorando y luego mi hija no podrá retornar a casa porque no hay ni micros o taxis”, indicó Fabián Romero, padre de una estudiante del colegio Santa Ana.

SEGURIDAD CIUDADANA

Entre tanto, el director de Seguridad Ciudadana de la Gobernación, Adel Vergara, aseveró que el paro cívico fue contundente este miércoles desde primeras horas de la mañana, donde los ciudadanos empezaron a bloquear las calles de la ciudad. “Esta el derecho a la protesta, pero también está el derecho a la integridad física y seguridad, por lo tanto lo que pedimos a la ciudadanía es que no haya enfrentamientos y provocaciones. Confiamos que el paro sea pacífico y que no se atente contra la integridad de los menores de edad que asisten a clases”, señaló.

Igualmente, dijo que la Dirección de Seguridad Ciudadana tomó contacto con los directores de las unidades educativas desde primeras horas de la mañana de este miércoles, quienes indicaron que la presencia de estudiantes en los establecimientos era menor del 10 por ciento porque la mayoría vive en zonas distantes.

En ese sentido, indicó. “Los padres de familia tuvieron que recoger a sus hijos de los establecimientos educativos para que los menores de edad no estén deambulando por las calles de la ciudad de Tarija arriesgándose a todo tipo de peligro”.

TURNO TARDE DE CLASES

Este medio de comunicación visitó seis unidades educativas de la ciudad de Tarija, entre las cuales está Belgrano San Luis, Santa Ana, Campero, Narciso Campero, Liceo Tarija; los mismos que se encontraban con las puertas cerradas y las aulas sin estudiantes. No obstante, algunos alumnos al ver esta situación, tuvieron que dar media vuelta y retornar a sus hogares.

POR SIDAR PACA

