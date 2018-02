Tarija exige respeto al voto soberano con paro cívico

El Comité Cívico de Tarija convocó a la ciudadanía acatar el paro movilizado con bloqueo de calles y avenidas, como ocurrirá en todo el país, en rechazo a la Resolución del Tribunal Constitucional TCP que aprobó la repostulación de Evo Morales Ayma.

“Esto está en marcha, Bolivia se paraliza a lo largo y ancho de todo el país, los Comités Cívicos, en coordinación con las provincias y plataformas ciudadanas vamos a llevar adelante un paro con bloqueos”, confirmó el presidente cívico, Juan Carlos Ramos Jurado.

Para que el Gobierno sienta el repudio, la exigencia del pueblo boliviano de que se debe respetar el voto, la Constitución Política del Estado, agregó al advertir al MAS que será responsable si hay confrontación porque los cívicos anunciaron el paro, el 13 de diciembre. “Será un paro pacífico, sin embargo, el MAS está convocando a concentraciones y no es otra cosa que incitar a la confrontación y nosotros no vamos a responder a eso, pero si hay algún conflicto los únicos responsables serán los del MAS”, insistió.

Ramos llamó a la Policía Boliviana a resguardar la seguridad de la ciudadanía, los cívicos no alterarán el orden, será pacífico, que las familias, que cada persona salga a defender el voto en su calle o su avenida desde el lugar donde se encuentre y pidió a los padres de familia no enviar a sus hijos a escuelas y colegios por seguridad, la universidad estatal se sumará al paro y bloqueo, se coordina con los profesores, no habrá transporte, los micros no trabajarán y los camiones pesados, tampoco.

Los mercados tampoco se abrirán, la ciudad estará paralizada, que la gente no pida levantar los bloqueos, sino pida al Gobierno que respete el voto de la mayoría de los ciudadanos y respete su palabra de que acatará lo que ordena la Constitución.

Ramos confirmó que se confirmaron 60 puntos de bloqueos al margen de que otros bloquearán en las puertas de sus casas, por la tarde desde los puntos de bloqueo la gente se concentrará en la plaza donde estará una tarima para que tomen la palabra.

El movimiento cívico nacional cuando el Movimiento Al Socialismo MAS interpuso el Recurso de Inconstitucionalidad ante el TCP, que después fue aprobado, marchó desde Aiquile (Cochabamba) a Sucre pidiendo que esa acción no correspondía; sin embargo, los tribunos lo aprobaron.

Para los cívicos la repostulación o no de Morales fue sometida a referendo, donde ganó el NO a la modificación de la Constitución, que equivale a invalidar otro intento de repostulación consecutiva como ahora se pretende.

El MAS se concentrará y proclamará repostulación

El Movimiento Al Socialismo MAS y sus organizaciones sociales este miércoles se concentrará en la Federación de Campesinos, para proclamar la repostulación de Evo Morales Ayma, de acuerdo con el dirigente de los trabajadores del agro, Miguel Ángel Gallardo.“Se ha venido coordinando, trabajando para que el día de mañana en el frontis de la Federación se haga la concentración y proclamación de nuestro candidato para las elecciones del 2019, de nuestro presidente”, confirmó al indicar que aún se evalúa si marchan o no.

La concentración se coordina con cada una de las organizaciones como las Bartolinas, “gente que va venir por convicción y compromiso a nuestro proceso de cambio desde las diferentes comunidades”, sostuvo al admitir dificultades si hay bloqueos como anuncian los cívicos.

La concentración tiene carácter político y pacífico, acotó al asegurar que no buscan la confrontación ni el enfrentamiento con ningún sector, actuarán conforme son los campesinos, pacíficos, en apoyo a la candidatura del presidente del MAS, y los bolivianos, Evo Morales.

El dirigente de la Central Obrera Departamental COD, Carmelo Valeriano, declaró que su organización no prevé ninguna concentración ni marcha, los principales dirigentes están de viaje a un congreso y se determinó que cada trabajador asuma lo que más crea conveniente, de acuerdo con sus convicciones.

Gobernador se sumará a paro por respeto a CPE

El gobernador Adrián Oliva Alcázar se sumará al paro movilizado del Comité Cívico por respeto a la Constitución Política del Estado CPE “yo me voy a sumar, voy a ser muy claro en esto, todo tenemos que respetar las reglas de la democracia”.

El 21 de febrero el pueblo boliviano le dijo al Gobierno que no estaba de acuerdo con una nueva reelección del presidente y vicepresidente tenemos que respetar las normas, acotó y recordó que cuando le preguntaron sobre el revocatorio contestó que lo respeta.

Todos tenemos que someternos, las normas son para cumplirlas, no para discutirlas, como autoridad ¿qué mensaje estoy dando al pueblo? si soy el primero en vulnerar la norma, es tema de principios y yo creo en la democracia, en todo, no en lo que me convenga, sostuvo.

La democracia uno tiene que aceptarla como venga, lo bueno, lo malo y lo feo, es la dinámica política, hay que respetar las normas, las instituciones, hay que dar un mensaje, no sólo al presidente, a todos los gobernantes, la CPE está por encima de las personas.

Trabajadores del Sedes apoyarán el paro cívico de hoy

Trabajadores del Servicio Departamental de Salud Sedes, aseguran que apoyan el paro cívico convocado por todos los comités cívicos del país, pero están a la espera de una convocatoria del ente cívico de Tarija.

Uno de los trabajadores es Silvio Flores, dijo en la mañana que espera este instructivo, “yo creo que el Comité Cívico ya envió este instructivo”.

Sostuvo que la ejecutiva de Federación de los trabajadores de salud del Sedes, Fátima Gareca, no puede de manera personal atribuirse la determinación de no acatar la medida, bajo el argumento de que no hay convocatoria de la Central Obrera Boliviana COD ni de la Central Obrera Boliviana COB y acotó que son afiliados al ente cívico de Tarija y por ello esperaban una instructiva, proveniente de ahí, para acatar la medida.

Sara Tapia, otra trabajadora del Sedes, dijo que deben defender el voto de la mayoría de los bolivianos que dijo no a la repostulación de Evo Morales, el 21 de febrero del año pasado.

Tapia coincidió con Flores en sentido que la ejecutiva de su sector no convocó a las bases, para emitir una postura de la Federación de trabajadores en salud del Sedes sobre este paro, y que ella sola no puede determinar a nombre de todos.

Fernando Barral Zegarra – Mario Enrique Espinoza

Comparte Facebook

Twitter