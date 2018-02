Gobernador apoya elección de sub gobernadores

Ocho subgobernadores que se reunieron con la Gobernación este martes, rechazaron los débitos automáticos contra esta última institución y además plantearon que en lo posterior continúe la elección de estas autoridades por voto directo de la gente.

Al final de la reunión el subgobernador de Padcaya, Rufino Choque Alarcón, al reconocer que si bien los 18 millones de bolivianos debitados irán a las provincias, es necesario aclarar que les afectan institucionalmente.

La autoridad provincial ironizó “nosotros somos autoridades electas en cada provincia para hacer desarrollo, nunca habíamos pensado que el Gobierno municipal nos quite los recursos para ellos hacer gestión en desmedro de nosotros. Por lo tanto rechazamos los débitos automáticos, se deberían hacer cumpliendo todos los procedimientos y los débitos vienen cuando no se paga una planilla, realmente este preocupante y esperamos que en este tema se pueda corregir los procedimientos, y no de esa manera”, agregó.

“La afectación es directa a las Subgobernaciones, recurso que les correspondía se va a la Alcaldía “y nosotros cómo quedamos en cada provincia como autoridad electa, no es bueno, es como si las Subgobernaciones hiciéramos los débitos a los municipios. Es como quitarles a los municipios sus recursos para que nosotros hagamos desarrollo y eso no es bueno, somos dos autoridades electas y cada uno merece su lugar y su respeto, prosiguió al asegurar que ocho subgobernadores estuvieron en la reunión.

El presidente de la Asociación de Subgobernadores, Walter Ferrufino Gaite, declaró que no se van contra la Ley del 8% (1% para cada uno de ocho municipios) no están de acuerdo con el procedimiento de cómo se dieron los débitos, se inobservó el procedimiento.

“En la parte económica quitaron liquidez a las Subgobernaciones, a la Gobernación, esto tiene que analizarse, de manera que se cumpla la Ley, seguramente habrá débito, pero que sea gradual. No de un solo saque, y nos deje sin recursos. No estamos de acuerdo con la forma como se débito, no quiere decir que estén contra la Ley, sino contra la forma como se procedió”designados por el gobernador, sin cualidad gubernativa, pero legítimamente elegidos por el voto del pueblo”, insistió al añadir que la Gobernación representará a quien corresponda que los subgobernadores sigan siendo electos por voto del pueblo.

Consultado si debe modificarse el Estatuto Autonómico, respondió que no, debe preverse en la ley electoral departamental a aprobarse.

Ley de 8% afectará a proyectos concurrentes

“Yo no voy a poder ejecutar los convenios concurrentes y además la Ley del 8%; entonces la ampliación de la Ley del 8% va afectar a los propios municipios”, declaró el gobernador Adrián Oliva Alcázar al final de la reunión con ocho subgobernadores.

Los convenios se ponen en riesgo porque se ha modificado los términos de relación, un convenio es un acuerdo, el acuerdo establece cómo se tiene que trabajar en forma conjunta, hay obligaciones de ambas partes, remarcó en alusión a los convenios concurrentes.

Si de manera unilateral cambia las condiciones, la otra parte ya no está obligada con los términos del convenio porque ya no se aplica, había un acuerdo, un forma de trabajar, por tanto se pone en riesgo todos los convenios firmados con los municipios, reconoció.

Preguntó qué harán los alcaldes con los proyectos concurrentes cuando pedían su conclusión. Oliva además confirmó que rechazaron el procedimiento para los débitos, acordaron con los subgobernadores debatir con la Asamblea Legislativa Departamental el proyecto de ley de escala salarial.

No elegir por voto subgobernadores en las provincias sería retroceder en el proceso autonómico, se dieron pasos llamados importantes para concretar un modelo de autonomía, es necesario discutirlo con la Asamblea Legislativa Departamental y definir una posición, argumentó.

Fernando Barral Zegarra

