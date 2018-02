Todo listo para el paro cívico nacional de mañana

El Comité Cívico de Tarija confirmó paro movilizado y bloqueo de calles y avenidas este miércoles en defensa del voto del 21 de febrero de 2016, cuando la mayoría del país votó NO a la repostulación de Evo Morales Ayma, el transporte pesado y de micros, se sumará a la presión.

El presidente cívico, Juan Carlos Ramos Jurado, confirmó el paro movilizado con bloqueo para exigir al Gobierno del Movimiento Al Socialismo MAS, que respete la Constitución Política del Estado CPE, que establece una sola reelección presidencial que en el caso de Morales, se cumplió.

Sobre los anuncios del MAS de que el 21 F es el día de la mentira, Ramos Jurado respondió que ese día los tarijeños tiene algo que festejar, la victoria en el referendo del 2016 del NO a la repostulación del presidente y vicepresidente. “El MAS no tiene nada que festejar, van a festejar su derrota, no es acaso eso una clarísima confrontación al pueblo, a los ciudadanos, yo les pido que reflexionen, los tarijeños no aceptaremos ninguna clase de provocación”, sostuvo.

Los cívicos prevén un paro pacífico, aunque con mucha energía dirán al Gobierno que respete la decisión del soberano, que dijo no la repostulación. “Yo no sé qué parte de ese no, no lo entienden”, agregó el representante.

Ramos Jurado recordó que la medida de presión es nacional, no solamente en Tarija, porque en casi todos los departamentos el 21-F de 2016 ganó el NO, que debe respetarse, no hacerlo es violentar la Constitución y romper el estado de derecho.

El senador Fernando Campero recordó que en Tarija el 60,14% votó por el NO, la gran mayoría de los bolivianos actualmente están en desacuerdo con la repostulación, tampoco se puede aceptar a “Tribunos de Pacotilla” que fueron premiados por permitir la repostulación. “Uno es asesor jurídico de la Cancillería, Rudy Flores, es como un juez que favoreció a una de las partes en un juicio, y cuando termina su trabajo de juez, se convierta en funcionario de la parte a la que favoreció con su sentencia”, ironizó.

El dirigente del transporte pesado, Juan Carlos Borda Cazón, confirmó que acatarán el paro cívico y bloquearán los accesos a la ciudad, asumieron la determinación en un ampliado departamental efectuado en pasados días.

El dirigente del sindicato de micros, Antonio Mariños, confirmó que los transportistas de micros también se sumarán a la medida de presión y dijo que con sus motorizados bloquearán las calles y avenidas de la capital.

MAS anuncia concentración para proclamar repostulación

Al declarar que el 21 de febrero de 2016 se impuso la mentira, el diputado por el Movimiento Al Socialismo MAS, Lino Cárdenas Ortega, anunció una concentración de la militancia de este partido en la Federación de Campesinos para anunciar la repostulación de Evo Morales Ayma. “Paralelamente a esa mentira reaccionaria vamos a posesionar una verdad revolucionaria, que es la proclamación del candidato Evo Morales, será proclamado en todo el país, retamos a la oposición, presente su candidato”, afirmó.

El parlamentario desafió a enfrentarse en elecciones, el MAS está dispuesto a acudir al juego democrático, a las elecciones, no recurrir al descarte, sacar al principal actor político, pretendiendo privar al pueblo que no tenga al candidato de su preferencia”. “Eso nos parece totalmente antidemocrático”, remarcó al indicar que la oposición tendría que definir su candidato de entre Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga, Rubén Costas o todos a la vez, pero ir al juego democrático de la votación.

Fernando Barral Zegarra

