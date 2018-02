Empresarios presentaron proyecto para alianza público-privada

Los empresarios quieren que Tarija deje la dependencia de la renta petrolera y se diversifique la economía del Departamento con proyectos como la Alianza Público Privada (APP) cuyo proyecto de ley fue entregado este lunes a la Asamblea Legislativa Departamental.

El proyecto fue elaborado en base al Decreto gubernamental del 24 de enero y ver que todos los servicios básicos, dependientes del Gobierno departamental se incluyan en esta ley, según el presidente de los empresarios, Víctor Fernández.

Esto hará que mejoren los servicios, que haya aporte de capital local, nacional y probablemente internacional para generar más fuentes de empleo y un mejor servicio, actualmente hay servicios caóticos en Tarija y deficitarios que se cargan al usuario final.

Eso no puede continuar, frena el crecimiento la productividad, agregó al pedir a los asambleístas aprobar en el menor tiempo posible para después elaborar la reglamentación y proceder a implementar las Asociaciones Público Privadas. “Hemos entender que aquí debemos estar todos, esto no es ganancia ni de la Federación de Empresarios ni de las Cámaras ni organizaciones afiliadas, tiene que ser ganancia para los tarijeños, buscamos con esto generar más movimiento económico, empleo y diversificación”, dijo el empresario.

Con el proyecto se busca dejar de lado la dependencia de los ingresos por el gas y el temor de que si cae dejará de haber ingresos, se liberaría a la gobernación de una serie de obligaciones, deje de poner dinero y se cree sociedades anónimas mixtas.

Se busque fondos fiduciarios y se cree la Bolsa de Valores departamental, agregó antes de entregar el proyecto a la presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental, Sara Armella Rueda, quien destacó la iniciativa, el proyecto seguirá el procedimiento administrativo. “Va ser importante promover la economía en el Departamento, no solamente esperando la inversión pública, sino también de los empresarios”, sostuvo al recibir el proyecto elaborado conjuntamente con el funcionario de la Gobernación”, Eduardo Farfán Mealla.

Fernández criticó que todos dependan de la renta petrolera, hecho que debe romperse con el proyecto de ley económico productiva presentado. Con la ley se pretende la intervención del sector privado especialmente en los servicios básicos.

El empresariado no es competitivo en el orden nacional por los altos costos de los servicios, eso tiene que mejorarse y rebajar, existe la materia prima y recurso humano; sin embargo, no tiene la oportunidad y se dedica has a cosas ilícitas, cuestionó.

Paro 21F

Fernández, también anunció que ese sector no acatará el paro movilizado convocado, para el 21 de febrero, por el Comité Cívico de ese departamento, en rechazo a la repostulación del presidente Evo Morales en 2019. “Nosotros por estatutos y reglamento no podemos estar en este tipo de acciones, nosotros podemos apoyar cuando son medidas departamentales en bien del departamento, para poder crecer o demandas regionales, en este caso respetamos la medida del Comité Cívico, pero por estatuto y reglamento no podemos participar”, dijo.

Sin embargo, hizo notar que si se bloquean las rutas y calles de la ciudad de Tarija ese sector no podrá trabajar al 100%.

De 400 stands para Fexpo la mitad están vendidos

“Nosotros venimos ofertando 400 stands, de los cuales el 50% ha sido tomados, ya tienen dueño, otros que tienen reserva, la preventa, que finaliza justamente este lunes, la segunda preventa”, informó el presidente de Caincotar, Gerardo Aparicio Romero e invitó a todas las empresas, que todavía no hicieron su registro, adquirir su stand porque a última hora es más complicado y a veces no encuentran el lugar apropiado, generalmente participan unas 300 empresas, debido a que algunas compran dos o tres stands.

El ejecutivo mostró su satisfacción por la expectativa, la demanda y el interés que desató la Fexpo en su tercera versión. Esta nueva versión será internacional, se reunieron con representantes empresariales, con diplomáticos de cinco países.

Muchos empresarios del exterior comprometieron su participación, esto viene a ampliar las posibilidades de negocios que tendrá Tarija, “la Fexpo es la cara visible de la economía que manejamos, la industria, el comercio, los servicios y la cultura”, sostuvo.

Fernando Barral Zegarra

